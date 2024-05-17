Засушливое лето: может ли Минэкологии гарантировать недопущение крупных пожаров

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил о готовности к засушливому лету, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Нами ведется материально-техническое оснащение и достаточно неплохое. В рамках комплексного плана на 5 лет предусмотрено 68 млрд тенге. В прошлом году 13,4 млрд тенге было получено, мы приобрели более 300 единиц различной техники и агрегатов. В этом году выделено в пределах 15 млрд, мы будем также приобретать пожарную технику, так как у нас сильно устарела. Сегодня весь парк пожарной техники имеет износ 72%. Также мы сегодня проводим учения совместно с МЧС. 1332 инспектора по пожарной безопасности прошли обучение в учебном центре МЧС. Мы сегодня ставим борта, которые имеют сливные и спусковые устройства. То есть, десант может тушить пожары с воздуха, не приближаясь к ним. Все необходимые меры принимаются, - сказал Ерлан Нысанбаев корреспонденту агентства Kazinform.

Журналист также спросил министра, какие именно уроки ведомство извлекло из трагического пожара в Семей Орманы в 2023 году.

- Самый главный урок – это взаимодействие государственных органов во время тушения пожаров. Мы определили алгоритм оповещения. Плюс была необходимость раннего обнаружения пожаров, в связи с чем мы уже внедряем систему раннего обнаружения. Такие системы мы в прошлом году установили в двух национальных парках. Самое главное – это оперативное реагирование и взаимодействие с другими госорганами, - отметил министр.

А вот гарантировать, что такая ситуация не повторится, глава ведомства не стал.