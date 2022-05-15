15 Мая 2022 23:23

Засуху фиксируют в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Весенний сезон 2022 года является одним из засушливых в истории метеонаблюдений в Нидерландах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году средний дефицит осадков по стране составляет около 90 миллиметров. Таким образом, 2022 год входит в «пятерку» самых засушливых на сегодняшний день. Ранее низкие осадки в данное время года фиксировались в 2018, 2019 и 2020 годах, а самым засушливым годом в Нидерландах за всю историю наблюдений остается 1976 год.

Тем не менее, это среднее значение тринадцати измерительных станций, установленных по всем Нидерландам. В стране есть существенные различия по регионам. В некоторых местах, например, дефицит осадков составляет всего 20 миллиметров, например, в местностях Дренте и Велюве. В то время как в южных провинциях нехватка влаги намного больше.

Метеорологи считают, чтобы восполнить нехватку в осадках в среднем для этого времени года, необходимо выпадение в мае 59 миллиметров.

Отсутствие дождей вызывает предупреждения о засухе, нидерландские фермеры предупреждают о неурожаях.

Так, организация фермеров ZLTO даже предупредила, что без дождей в ближайшие две недели цены на картофель вырастут.

Хотя в ближайшие дни в Нидерландах вероятны кратковременные ливни, они не обеспечат достаточного количества воды, чтобы компенсировать нехватку осадков.