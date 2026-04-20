    10:48, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Засухоустойчивые сорта зерновых и проса разработали в Казахстане

    В Казахстане запатентовали новые сорта сельхозкультур и агротехнологии для засушливых регионов, передает агентство Каzinform.

    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Разработки ориентированы на Северный и Северо-Восточный Казахстан, где сельское хозяйство ведется в зоне рискованного земледелия. Ожидается, что их внедрение поможет аграриям снизить климатические риски и повысить экономическую эффективность хозяйств.

    Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А. И. Бараева оформил ряд патентов на селекционные достижения и технологические решения в аграрной сфере. Разработки направлены на повышение устойчивости растениеводства и эффективности производства в условиях засушливого климата.

    Среди новых сортов — голозерный овес «Дамсинский», яровая твердая пшеница «Торғай», кормовое просо «Изумрудное» и пищевое просо «Реноме». Они выведены с учетом климатических особенностей страны и отличаются засухоустойчивостью, устойчивостью к полеганию и стабильной урожайностью.

    По данным разработчиков, внедрение этих сортов может повысить урожайность на 2–10 центнеров с гектара, в зависимости от агротехнологий и погодных условий.

    Также центр запатентовал способ возделывания льна масличного. Он предусматривает гербицидную обработку посевов предшествующей культуры до уборки. Это позволяет снизить засоренность полей, повысить урожайность последующей культуры и сократить затраты на защиту растений.

    Отметим, что Казахстан нарастил экспорт сельхозпродукции до исторического максимума.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
