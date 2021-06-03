Засуха в Мангыстауской области: как будут помогать крестьянским хозяйствам

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В последние годы в Мангыстауской области усилилась засуха, в особенности текущая засуха сильно отразилась на крестьянских хозяйствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отсутствие проливных дождей, нехватка перевозимых кормов, жара в регионе может оказать негативное воздействие на уход за скотом. На прошлой неделе по поручению акима области была начата оперативная работа по обеспечению крестьянами необходимых кормов для собственного скота. Кормы привозили из других регионов Казахстана, а для распределения хозяйствам через СПК «Каспий» были выделены необходимые средства.

Наряду с этим, областным акиматом ведутся переговоры с Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областями по поставке кормов для скота, использованию пастбищ и сенокосных угодий.

В связи с этим рабочая группа во главе с заместителем акима области Г. Ниязовым специально посетит Алгинский, Байганинский, Мугалжарский, Хобдинский, Темирский районы Актюбинской области и заключит конкретные договоры.

В свою очередь, аким Бейнеуского района для оказания помощи крестьянским хозяйствам посетил Актюбинскую область, договорился с главами соседних районов. Специальная делегация во главе акима Бейнеуского района Б. Абилова со специалистами сельских хозяйств и депутатами провела встречу с акимом Байганинского района Кайратом Отаровым в административном центре Карауылкельды.

Главная цель встречи – обсуждение вопросов сенокошения на заготовку кормов для ликвидаций последствий текущей засухи, использование сезонных пастбищ в приграничных районах.

В ходе встречи в Карауылкельды Бейнеуская делегация ознакомилась с бытом жителей соседнего района, посетила ряд социальных объектов. Ветеран сельского хозяйства Рахым Сембигалиев в ходе встречи поделился сведениями о том, что в 1950-1993 годах пастухи Чингирлауского совхоза в рамках двустороннего соглашения в качестве джайляу использовали населенные пукнты Жетикак, Кольтабан, Мулки аман, Сарой.

По итогам встречи было достигнуто следующее:

- с пониманием отнестись к владельцам хозяйств, которые используют Жетикакские земли, относящиеся к Бейнеускому району, узаконить земельный вопрос;

- в случае обнаружения пригодных для сенокошения земель в Байганинском районе выделить земли сенокосящим бригадам Бейнеуского района;

- закупать корма у хозяйств Байганинского района по выгодным ценам;

- состоялись переговоры по недопущению, профилактике и ликвидаций последствий степных пожаров в приграничных районах, также был подписан Меморандум.