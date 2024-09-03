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    16:27, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Засуха в Африке: изменение климата угрожает жизни почти 120 млн человек

    засуха в Африке
    Фото: Анадолу

    К 2030 году до 118 млн крайне бедных людей в Африке будут подвержены засухе, наводнениям и экстремальной жаре, если не будут приняты адекватные меры реагирования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию

    Всемирная метеорологическая организация (специализированное учреждение ООН) обнародовала доклад о климатической ситуации на континенте («Состояние климата в Африке 2023»), где отмечается, что изменение климата угрожает почти 120 млн человек в Африке. 

    Согласно докладу, Африка несет все более тяжелое бремя изменения климата и непропорционально высоких расходов на необходимую адаптацию. К 2030 году до 118 млн крайне бедных людей в Африке станут страдать от засухи, наводнений и экстремальной жары, если не будут приняты адекватные меры реагирования.

    В среднем африканские страны теряют 2-5% ВВП, а многие направляют до 9% своих бюджетов на борьбу с экстремальными климатическими явлениями. При этом в странах Африки к югу от Сахары стоимость адаптации оценивается в $30-50 млрд в год в течение следующего десятилетия.

    В метеорологической организации считают, что африканским странам необходимо отдать приоритет увеличению инвестиций в национальные метеорологические и гидрологические службы и ускорить реализацию инициативы «Ранние предупреждения для всех».

    Генсек Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло обратила внимание, что последние 60 лет в Африке наблюдается тенденция к потеплению, которое идет быстрее, чем в среднем по миру.

    - В 2023 году континент пережил смертоносные волны тепла, сильные дожди, наводнения, тропические циклоны и продолжительные засухи, - отметила она.

    Сауло добавила, что аналогичная картина сохранилась и в 2024 году, что усугубляет гуманитарный кризис.

    Теги:
    Климат Африка В мире Мировые новости Жара Засуха
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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