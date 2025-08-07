Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в августе — Казгидромет

По данным синоптиков, в конце лета на юге страны сохраняется высокая вероятность засушливых явлений. В августе засуха прогнозируется:

в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском, Каратюбинском и Бокейординском районах;

в Актюбинской области — в Шалкарском и Иргизском районах;

в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Карагандинской области — в Актогайском районе;

в области Абай — в Аягозском и Уржарском районах;

в Алматинской области — в Балхашском и Жамбылском районах;

в Кызылординской области — в Аральском, Кармакшинском, Шиелийском районах и в городе Кызылорда;

в Атырауской области — в Махамбетском, Исатайском, Дамбинском и Кзылкогинском районах;

а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Улытау.

В то же время умеренно влажные условия ожидаются:

в Костанайской области — в Узункольском, Мендыгаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах;

в Северо-Казахстанской области — в Жамбылском, Тайыншинском, Тимирязевском районах, а также в районах имени Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Шал Акына.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.