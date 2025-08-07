РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:37, 07 Август 2025

    Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в августе — Казгидромет

    Прогноз засухи на август 2025 года опубликовал РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Засуха, степь
    Фото: freepik.com

    По данным синоптиков, в конце лета на юге страны сохраняется высокая вероятность засушливых явлений. В августе засуха прогнозируется:

    • в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском, Каратюбинском и Бокейординском районах;
    • в Актюбинской области — в Шалкарском и Иргизском районах;
    • в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
    • в Карагандинской области — в Актогайском районе;
    • в области Абай — в Аягозском и Уржарском районах;
    • в Алматинской области — в Балхашском и Жамбылском районах;
    • в Кызылординской области — в Аральском, Кармакшинском, Шиелийском районах и в городе Кызылорда;
    • в Атырауской области — в Махамбетском, Исатайском, Дамбинском и Кзылкогинском районах;
    • а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Улытау.

    В то же время умеренно влажные условия ожидаются:

    • в Костанайской области — в Узункольском, Мендыгаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах;
    • в Северо-Казахстанской области — в Жамбылском, Тайыншинском, Тимирязевском районах, а также в районах имени Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Шал Акына.

    На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

