14:37, 07 Август 2025 | GMT +5
Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в августе — Казгидромет
Прогноз засухи на август 2025 года опубликовал РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным синоптиков, в конце лета на юге страны сохраняется высокая вероятность засушливых явлений. В августе засуха прогнозируется:
- в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском, Каратюбинском и Бокейординском районах;
- в Актюбинской области — в Шалкарском и Иргизском районах;
- в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Карагандинской области — в Актогайском районе;
- в области Абай — в Аягозском и Уржарском районах;
- в Алматинской области — в Балхашском и Жамбылском районах;
- в Кызылординской области — в Аральском, Кармакшинском, Шиелийском районах и в городе Кызылорда;
- в Атырауской области — в Махамбетском, Исатайском, Дамбинском и Кзылкогинском районах;
- а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Улытау.
В то же время умеренно влажные условия ожидаются:
- в Костанайской области — в Узункольском, Мендыгаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах;
- в Северо-Казахстанской области — в Жамбылском, Тайыншинском, Тимирязевском районах, а также в районах имени Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Шал Акына.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.