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Засуха и дефицит влаги грозят урожаю зерновых в Китае

Автор:  
Руслан Сулейменов
21 Августа 2022, 12:15
Засуха и дефицит влаги грозят урожаю зерновых в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Сильная засуха и дефицит влаги создали серьезные проблемы для производства зерновых этой осенью в южных регионах Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства сельского хозяйства и сельских дел (МСХиСД) КНР.

Согласно сообщению профильного ведомства, с июля южные регионы страны страдают из-за жары, где на больших территориях фиксируются температуры выше 40 градусов по Цельсию и наименьшее количество осадков с 1961 года, что создает серьезные проблемы для производства зерновых этой осенью.

По оценкам отраслевых экспертов, осенний сбор урожая составляет около 75% годового производства зерна в Китае.

Согласно заявлению МСХиСД КНР, необходимо сохранить производство зерна на уровне выше 650 млн тонн в текущем году.

По сообщению местных СМИ, от засухи пострадало более 800 тыс. га сельскохозяйственных угодий в шести административно-территориальных единицах КНР, включая провинцию Сычуань и город центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай).

Министерство водных ресурсов Китая на этой неделе объявило о сбросе из крупнейшего в стране водохранилища «Три ущелья», расположенного в провинции Хубэй (Центральный Китай), 500 млн кубометров воды для пополнения запасов воды в среднем и нижнем течениях реки Янцзы, уровень которой упал из-за жары и засухи.


Фото: paralelo32.com.ar


Китай   Сельское хозяйство   Мировые новости   Вода  
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