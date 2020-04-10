Застрявшим на границе 700 узбекистанцам помогла полиция Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Полицейские и жители Сарыагашского района оказали поддержку около 700 гражданам Узбекистана, на несколько дней застрявшим на границе. Они обеспечили их горячим питанием, временным жильем и оказали другую посильную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, работавшие в разных странах граждане стали возвращаться к себе на родину. В приграничных регионах Казахстана также собралось много иностранцев, которые возвращаются домой. К примеру, на контрольном посту Жибек-жолы в Сарыагашском районе в связи с карантином многие иностранцы находились по 2-3 суток в очереди для прохождения границы через Казахстан в Ташкент.

П олицейские и жители Сарыагашского района обеспечили около 700 граждан Узбекистана горячим питанием, временным жильем и оказали другую посильную помощь.

Граждане Узбекистана выразили благодарность казахстанцам: «Погода ухудшилась, и мы остались на улице. В это время помощь нам оказали полицейские. Мы благодарны казахстанцам за гостеприимство. Они дали нам горячее питание и предоставили временное жилье. Все, чтобы мы спокойно перейти границу».

В свою очередь, сотрудники местной полицейской службы Сарыагашского РОП и инспекторы миграционной службы ежедневно заступают на службу, обеспечивая общественную безопасность и осуществляя мероприятия по профилактике преступлений и административных правонарушений, а также по соблюдению режима чрезвычайного положения.