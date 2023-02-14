Застрявшим на дороге водителям и пассажирам помогли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Застрявшим на дороге водителям и пассажирам помогли полицейские в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ»

В полицию Созакского района поступило сообщение о том, что требуется помощь нескольким автомобилям, застрявшим на перевале Одаман по трассе «Екпинди-Бирлик».

Получив информацию, заместитель начальника районного отдела полиции подполковник полиции Е. Нургазиев и старшина полиции Б. Тойметов вместе с работниками «ГУ»Онтустик жолдары«выехали на место происшествия.

Как выяснилось, из-за резкого похолодания, порывистого ветра и снежной метели на дороге застряли несколько автотранспортных средств. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не смог выбраться из сугроба на обочину и находился в салоне машины с 4 пассажирами в течение 11 часов без связи.

Застрявших в непогоду жителей заметили полицейские и незамедлительно бросились на помощь. Людей доставили на пункт обогрева Таскомирсай, а после ремонта поврежденных частей автомобиля помогли добраться до места назначения.

Также с помощью тяжелой техники на безопасные участки были вывезены 5 автомобилей, застрявших в снегу.

Благодарные за оказанную помощь водители и пассажиры выразили свою искреннюю признательность сотрудникам полиции. При этом стражи порядка отметили, что в любой ситуации их долг — помогать людям.

Полицейские предупреждают о необходимости быть бдительными на дорогах, иметь при себе предметы первой необходимости и не нарушать правила дорожного движения. При плохой погоде рекомендуется отказаться от выезда в дальнюю дорогу без острой необходимости.





Как сообщалось, из-за непогоды 11 февраля, свыше 600 человек застряли в автобусах и авто на дороге в Туркестанской области.

Также было распространено штормовое предупреждение, что на горных перевалах Туркестанской области днем ветер юго-западный с переходом на восточный.

Фото и видео: ДП Туркестанской области