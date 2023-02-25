Застрявшие в Польше казахстанские грузовики смогут проехать через Литву

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Польше, из-за запрета на проезд грузовых автотранспортных средств для перевозчиков всех стран, кроме Европейского Союза, организовалось скопление около 400 единиц казахстанского транспорта. Запрет был введен 21 февраля 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения проезда отечественных грузовых автоперевозчиков Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с представителем Ассоциации казахстанских перевозчиков составлен актуальный список наших автомобилей. Также совместно с Посольствами РК в Варшаве и Вильнюсе проведены переговорные процессы с польскими и литовскими уполномоченными органами в области транспорта для разрешения выезда казахстанских автомобилей», - говорится в сообщении Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, вчера прошло заседание смешанной комиссии по вопросам автоперевозок с Министерством транспорта и коммуникации Литовской Республики. На встрече был согласован вопрос проезда казахстанских автомобилей, находящихся в Польше, через территорию Литвы. Также установлена квота обмениваемых бланков разрешений на 2023 год для обеспечения грузоперевозок.

«На сегодняшний день литовской стороне представлен список казахстанских автотранспортных средств для обеспечения беспрепятственного пропуска по их территории», - пояснили в Комитете.