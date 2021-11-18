Застрявшему на трассе в буран водителю помогли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Застрявшему на трассе в буран водителю помогли туркестанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Туркестанской области погода показывает свой непредсказуемый характер и за один день наступили холода. На некоторых участках области шел сильный снегопад и порывистый ветер. Из-за снежной метели на дорогах республиканского значения автомобилисты сталкиваются со многими проблемами. Поэтому, учитывая подобные обстоятельства, личный состав Департамента полиции Туркестанской области был оперативно мобилизован для оказания помощи водителям и пассажирам, выехавшим на дорогу и застрявшим в пути. Так, сотрудники полиции Тулькубасского района заметили застрявший на трассе Тараз-Шымкент автомашину «ВАЗ 2106» и незамедлительно подъехали поближе. Затем с помощью служебного авто стражи порядка вытащили легковушку из снежного плена и вывели на ровную дорогу.

«Я застрял в дороге. Помогли сотрудники полиции. Спасибо им большое. Пусть таких отзывчивых и заботливых полицейских станет больше», – поблагодарил застрявший на дороге водитель.

Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия.