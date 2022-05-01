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Застрявшего в оросительной трубе двухлетнего ребенка спасли в Кентау

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Мая 2022, 09:00
Застрявшего в оросительной трубе двухлетнего ребенка спасли в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Двухлетний ребенок упал в оросительный канал и застрял в трубе в селе Хантагы города Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Туркестанской области в Instagram.

Инцидент произошел 30 апреля.

«В 19.47 на пульт дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на улице Торекулова несовершеннолетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, упал в оросительный канал и застрял в трубе, диаметром 500 мм. В спасательной операции были задействованы три сотрудника ДЧС и одна единица техники», - поделились подробностями в пресс-службе ведомства.

Спасатели вытащили пострадавшего ребенка из трубы и передали его сотрудникам скорой помощи. Состояние ребенка средней степени тяжести, он находится под наблюдением врачей.

Фото: instagram.com/p/Cc_Ovj9FpOU/ turkistan_tjd
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