Застройщик задолжал более 60 млн тенге: несколько ЖК в Алматы остались без света

В Алматы несколько жилых комплексов остались без света из-за долгов за электричество, передает корреспондент агентства Kazinform.

В сети появилась информация о том, что жители жилых комплексов River City, New Life и Adele перекрыли проезжую часть улицы Толе би.

Причиной стали регулярные отключения электроэнергии в их домах.

В АО «Алатау Жарық Компаниясы» (АЖК) прокомментировали ситуацию и объяснили, почему жилые комплексы остались без электричества.

Как выяснилось, проблема кроется в огромных долгах застройщика.

— По состоянию на 22 июня 2026 года задолженность ТОО «Qazaq Stroy Almaty» перед филиалом «Энергосбыт» АО «Алатау Жарық Компаниясы» за электроэнергию составляет 60 749 265,44 тенге. Данная задолженность образовалась из-за отсутствия платежей в течение последних 4 месяцев, — пояснили в «Алатау жарык компаниясы».

В компании подчеркнули, что несут ответственность за своевременное выполнение своих обязательств перед энергопроизводящими организациями. Несвоевременный платеж создает дополнительную финансовую нагрузку для обеспечения стабильной работы системы.

— В связи с этим отмечаем, что меры по ограничению электроэнергии применяются только в качестве самой крайней и вынужденной меры, — добавили в АЖК.

Кроме того, в компании сообщили, что не располагают информацией об индивидуальных платежах каждого жителя или о порядке внутреннего распределения средств. Это связано с тем, что внутренние электрические сети находятся на балансе застройщика или управляющей организации (КСК, ОСИ, УК). Начисление и сбор платежей также осуществляются через эти организации.

Ранее алматинцев предупредили о веерных отключениях света с 23 по 27 июня.