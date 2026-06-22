Алматинцев предупредили о веерных отключениях света
В Алматы на протяжении предстоящей недели с 23 по 27 июня ряд домов временно останется без электроэнергии, передает корреспондент Kazinform.
Поставщик электроэнергии — «Алатау жарық компаниясы» объявил, что предстоящие временные отключения электричества в некоторых домах и зданиях будут связаны с проведением ремонтных работ.
Полный список адресов, которым придется столкнуться со временными неудобствами, выглядит так.
23 июня, с 8:00 до 17:00 (местами с 9:00):
- микрорайон Айгерим-1, улица Алматинская, дома 1-8;
- улица Набережная, дома 19-59;
- улица Наби, дома 44-90, 153-197;
- улица Ашимова, дома 39-89;
- улица Красильская, дома 3-5;
- улица Усть-Каменогорская, дома 44-68;
- микрорайон Улжан-1, улицы Сулутобе, Бозорал;
- контур улиц Жандосова, Тургута Озала, Сатпаева, Туркебаева;
- контур улиц Шевченко, Байзакова, Жамбыла, Манаса;
- контур улиц Айтеке би, Мирзояна, Гоголя, Исаева;
- улица Толе би, дом 3;
- микрорайон Акжар, Абайские дачи;
- микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
- микрорайон Акжар, улицы Омирзакова, Байсултанова, Айманова;
- улица Омарова, дом 1;
- улица Жансугурова, дома 264-439;
- улица Кассина, дом 95;
- улица Дулатова, дома 92-107;
- улица Довженко, дома 50, 51;
- улица Осенняя, дома 18-33;
- микрорайон Томирис, улица Озёрная, дома 10-95;
- улица Маркса, дома 2-111;
- улица Центральная, дома 1-170;
- контур улиц Маркова, Тимирязева, Бальзака, Попова;
- улица Керей-Жанибек хандар, дома 255, 259б, в, 309;
- микрорайон Музтау, улица Горная, дом 259;
- улица Абдуллиных, дома 6-8;
- улица Жибек жолы, дома 17-39;
- улица Каирбекова, дома 3-12;
- улица Калдаякова, дома 6-39;
- улица Алимжанова, дома 14-32;
- улица Макатаева, дома 28-32/2;
- проспект Назарбаева, здание ДП Алматы, лицей № 161;
- микрорайон Зердели, дома 1/1-1/22, 1/88, 9;
- микрорайон Достык, улица Каргалы, дома 1-68;
- улица Акжунис, дома 57-22;
- улица Жетыжаргы, дома 22-39;
- улица Баршынкент, дома 17-35;
- улица Улагат, дома 2-38;
- микрорайон Аксай-1, дома 11-21.
24 июня, с 8:00 до 17:00 (местами с 9:00):
- микрорайон Мамыр-2, дома 1-10;
- улица Акжунис, дома 57-22;
- улица Жетыжаргы, дома 22-39;
- улица Баршынкент, дома 17-35;
- улица Улагат, дома 2-38;
- микрорайон Музтау, улица Горная, дома без номеров;
- улица Керей-Жанибек хандар, дома 197а, 197, 378-416;
- микрорайон Каменское плато, улица Заречная, дом 114;
- садовое общество «Дружба», участки 1-20;
- улица Байконурская, дома 1-130;
- улица Обсерватория, участок 5/8;
- контур улиц Бухар Жырау, Ауезова, Жарокова, Жандосова;
- контур улиц Токжайлау, Абишева, Тауасарулы, Жакабай;
- проспект Аль-Фараби, дома 124, 128, 130;
- улица Дальняя, дома 1-47;
- улица Зелинского, дом 44;
- улица Жансугурова, дома 261, 261а, 263, 265, 265/1, 267, 269;
- улица Токтогула, дома 39-118;
- улица Тихова, дома 44-48;
- улица Жарылгасова, дома 37-95;
- улица Артиллерийская, дома 21-50;
- улица Фучика, дома 32-104;
- микрорайон Калкаман-3, улицы Рымжанова, Илтипат, Мусабаева;
- микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
- микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
- контур улиц Казыбек би, Наурызбай батыра, Толе би;
- контур улиц Сатпаева, Егизбаева, Мынбаева, Тургута Озала;
- контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева;
- микрорайон Улжан-1, улица Жалаиыри, дома 19-135;
- улица Екпенды, дома 8/1;
- улица Кайнар, дома 2-20;
- улица Куренкулак, дом 29;
- микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44-78, 95-129;
- улица Алматинская, дома 1-8;
- улица Набережная, дома 19-59;
- улица Наби, дома 44-90, 153-197, 209-243;
- улица Ашимова, дома 39-89.
25 июня, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):
- микрорайон Айгерим-1, улицы Наби, Бенберина;
- микрорайон Самгау, улица Ботакара, дома 20-70;
- улица Аршалы, дома 1-80;
- улица Акбулакская, дома 3-29;
- улица Зубарева, дома 5-80;
- улица Самырсын, дома 19-88;
- улица Луговского, дома 1-37;
- улица Маркелова, дома 4-33;
- улица Чуйская, дома 4-88;
- контур улиц Жандосова, Тургута Озала, Сатпаева, Туркебаева;
- контур улиц Шакарима, Гайдара, Кулымбетова, Рахманинова;
- контур улиц Казыбек би, Нурмакова, Айтеке би, Айтиева;
- контур улиц Толе би, Даргомыжского, Дуйсенова, Карьерная;
- контур улиц Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная, станция Абая;
- контур улиц Шакарима, Тургута Озала, Кулымбетова, Туркебаева;
- микрорайон Карагайлы, улица Кали Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
- микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
- микрорайон Калкаман-2, улицы Смайлов, Рипинского, Нурпеисова;
- улица Дальняя, дома 1-47;
- улица Зелинского, дом 44;
- улица Жансугурова, дома 261, 261а, 263, 265, 265/1, 267, 269;
- улица Токтогула, дома 39-118;
- улица Тихова, дома 44-48;
- улица Жарылгасова, дома 37-95;
- улица Артиллерийская, дома 21-50;
- улица Фучика, дома 32-104;
- контур улиц Журавлёва, Гагарина, Шопена;
- улица Орманова, дома 17-115;
- улица Баглановой, дом 136;
- улица Жабаева, дом 136;
- улица Есенберлина, дома 189а-219;
- улица Апорт, дома 55-61;
- улица Нурмагамбетова, дом 119, квартира 2;
- переулок Кошек батыра, дом 14;
- улица Радлова, дома 65-146;
- улица Сахариева, дома 90-108;
- улица Шымбулакская, дома 6-25;
- улица Акжунис, дома 57-22;
- улица Жетыжаргы, дома 22-39;
- улица Баршынкент, дома 17-35;
- улица Улагат, дома 2-38;
- микрорайон Таугуль-3, улица Мухамеджанова, дома 47-63;
- улица Шайкенова, дома 74-84.
26 июня, с 8:00 до 17:00 (местами с 9:00):
- улица Акжунис, дома 57-22;
- улица Жетыжаргы, дома 22-39;
- улица Баршынкент, дома 17-35;
- улица Улагат, дома 2-38;
- микрорайон 3, дома 12, 12а, 67, 70;
- улица Тулебаева, дома 114, 114а, 50/54;
- улица Богенбай батыра, дом 115;
- улица Толе би, дом 50/54;
- улица Конаева, дом 99а;
- улица Таттимбета, дома 1-30;
- улица Луганского, дома 80-150;
- переулок Кошек батыра, дом 1;
- улица Саурынбаева, дом 27;
- улица Физкультурная, дома 1-30;
- проспект Сейфуллина, дома 22, 24, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в;
- улица Аймаутова, дома 20-60;
- улица Щербакова, дома 29, 29а, 29б, 31, 33, 33а, 38, 40;
- улица Чехова, дома 26, 30, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а;
- улица Майбороды, дома 57, 96, 98;
- микрорайон Калкаман-2, улицы Кадырова, Абилова, Нурпеисова;
- микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
- микрорайон Карагайлы, улицы Татимова, Сейфуллина, Ушурбакиева;
- контур улиц Кавказская, Прокофьева, Райымбека, Тлендиева;
- контур улиц Абая, Манаса, Курмангазы, Айтиева;
- микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44-78.
27 июня, с 8:00 до 17:00:
- контур улиц Дуйсенова, Механическая, Райымбека, Розыбакиева.
Ранее мы сообщали, что движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы.