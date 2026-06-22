KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Алматинцев предупредили о веерных отключениях света

    В Алматы на протяжении предстоящей недели с 23 по 27 июня ряд домов временно останется без электроэнергии, передает корреспондент Kazinform.

    а
    Фото: pexels

    Поставщик электроэнергии — «Алатау жарық компаниясы» объявил, что предстоящие временные отключения электричества в некоторых домах и зданиях будут связаны с проведением ремонтных работ.

    Полный список адресов, которым придется столкнуться со временными неудобствами, выглядит так.

    23 июня, с 8:00 до 17:00 (местами с 9:00):

    • микрорайон Айгерим-1, улица Алматинская, дома 1-8;
    • улица Набережная, дома 19-59;
    • улица Наби, дома 44-90, 153-197;
    • улица Ашимова, дома 39-89;
    • улица Красильская, дома 3-5;
    • улица Усть-Каменогорская, дома 44-68;
    • микрорайон Улжан-1, улицы Сулутобе, Бозорал;
    • контур улиц Жандосова, Тургута Озала, Сатпаева, Туркебаева;
    • контур улиц Шевченко, Байзакова, Жамбыла, Манаса;
    • контур улиц Айтеке би, Мирзояна, Гоголя, Исаева;
    • улица Толе би, дом 3;
    • микрорайон Акжар, Абайские дачи;
    • микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
    • микрорайон Акжар, улицы Омирзакова, Байсултанова, Айманова;
    • улица Омарова, дом 1;
    • улица Жансугурова, дома 264-439;
    • улица Кассина, дом 95;
    • улица Дулатова, дома 92-107;
    • улица Довженко, дома 50, 51;
    • улица Осенняя, дома 18-33;
    • микрорайон Томирис, улица Озёрная, дома 10-95;
    • улица Маркса, дома 2-111;
    • улица Центральная, дома 1-170;
    • контур улиц Маркова, Тимирязева, Бальзака, Попова;
    • улица Керей-Жанибек хандар, дома 255, 259б, в, 309;
    • микрорайон Музтау, улица Горная, дом 259;
    • улица Абдуллиных, дома 6-8;
    • улица Жибек жолы, дома 17-39;
    • улица Каирбекова, дома 3-12;
    • улица Калдаякова, дома 6-39;
    • улица Алимжанова, дома 14-32;
    • улица Макатаева, дома 28-32/2;
    • проспект Назарбаева, здание ДП Алматы, лицей № 161;
    • микрорайон Зердели, дома 1/1-1/22, 1/88, 9;
    • микрорайон Достык, улица Каргалы, дома 1-68;
    • улица Акжунис, дома 57-22;
    • улица Жетыжаргы, дома 22-39;
    • улица Баршынкент, дома 17-35;
    • улица Улагат, дома 2-38;
    • микрорайон Аксай-1, дома 11-21.

    24 июня, с 8:00 до 17:00 (местами с 9:00):

    • микрорайон Мамыр-2, дома 1-10;
    • улица Акжунис, дома 57-22;
    • улица Жетыжаргы, дома 22-39;
    • улица Баршынкент, дома 17-35;
    • улица Улагат, дома 2-38;
    • микрорайон Музтау, улица Горная, дома без номеров;
    • улица Керей-Жанибек хандар, дома 197а, 197, 378-416;
    • микрорайон Каменское плато, улица Заречная, дом 114;
    • садовое общество «Дружба», участки 1-20;
    • улица Байконурская, дома 1-130;
    • улица Обсерватория, участок 5/8;
    • контур улиц Бухар Жырау, Ауезова, Жарокова, Жандосова;
    • контур улиц Токжайлау, Абишева, Тауасарулы, Жакабай;
    • проспект Аль-Фараби, дома 124, 128, 130;
    • улица Дальняя, дома 1-47;
    • улица Зелинского, дом 44;
    • улица Жансугурова, дома 261, 261а, 263, 265, 265/1, 267, 269;
    • улица Токтогула, дома 39-118;
    • улица Тихова, дома 44-48;
    • улица Жарылгасова, дома 37-95;
    • улица Артиллерийская, дома 21-50;
    • улица Фучика, дома 32-104; 
    • микрорайон Калкаман-3, улицы Рымжанова, Илтипат, Мусабаева;
    • микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
    • микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
    • контур улиц Казыбек би, Наурызбай батыра, Толе би;
    • контур улиц Сатпаева, Егизбаева, Мынбаева, Тургута Озала;
    • контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева;
    • микрорайон Улжан-1, улица Жалаиыри, дома 19-135;
    • улица Екпенды, дома 8/1;
    • улица Кайнар, дома 2-20;
    • улица Куренкулак, дом 29;
    • микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44-78, 95-129;
    • улица Алматинская, дома 1-8;
    • улица Набережная, дома 19-59;
    • улица Наби, дома 44-90, 153-197, 209-243;
    • улица Ашимова, дома 39-89.

    25 июня, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):

    • микрорайон Айгерим-1, улицы Наби, Бенберина;
    • микрорайон Самгау, улица Ботакара, дома 20-70;
    • улица Аршалы, дома 1-80;
    • улица Акбулакская, дома 3-29;
    • улица Зубарева, дома 5-80;
    • улица Самырсын, дома 19-88;
    • улица Луговского, дома 1-37;
    • улица Маркелова, дома 4-33;
    • улица Чуйская, дома 4-88;
    • контур улиц Жандосова, Тургута Озала, Сатпаева, Туркебаева;
    • контур улиц Шакарима, Гайдара, Кулымбетова, Рахманинова;
    • контур улиц Казыбек би, Нурмакова, Айтеке би, Айтиева;
    • контур улиц Толе би, Даргомыжского, Дуйсенова, Карьерная;
    • контур улиц Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная, станция Абая;
    • контур улиц Шакарима, Тургута Озала, Кулымбетова, Туркебаева;
    • микрорайон Карагайлы, улица Кали Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
    • микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
    • микрорайон Калкаман-2, улицы Смайлов, Рипинского, Нурпеисова;
    • улица Дальняя, дома 1-47;
    • улица Зелинского, дом 44;
    • улица Жансугурова, дома 261, 261а, 263, 265, 265/1, 267, 269;
    • улица Токтогула, дома 39-118;
    • улица Тихова, дома 44-48;
    • улица Жарылгасова, дома 37-95;
    • улица Артиллерийская, дома 21-50;
    • улица Фучика, дома 32-104;
    • контур улиц Журавлёва, Гагарина, Шопена;
    • улица Орманова, дома 17-115;
    • улица Баглановой, дом 136;
    • улица Жабаева, дом 136;
    • улица Есенберлина, дома 189а-219;
    • улица Апорт, дома 55-61;
    • улица Нурмагамбетова, дом 119, квартира 2;
    • переулок Кошек батыра, дом 14;
    • улица Радлова, дома 65-146;
    • улица Сахариева, дома 90-108;
    • улица Шымбулакская, дома 6-25;
    • улица Акжунис, дома 57-22;
    • улица Жетыжаргы, дома 22-39;
    • улица Баршынкент, дома 17-35;
    • улица Улагат, дома 2-38;
    • микрорайон Таугуль-3, улица Мухамеджанова, дома 47-63;
    • улица Шайкенова, дома 74-84.

    26 июня, с 8:00 до 17:00 (местами с 9:00):

    • улица Акжунис, дома 57-22;
    • улица Жетыжаргы, дома 22-39;
    • улица Баршынкент, дома 17-35;
    • улица Улагат, дома 2-38;
    • микрорайон 3, дома 12, 12а, 67, 70;
    • улица Тулебаева, дома 114, 114а, 50/54;
    • улица Богенбай батыра, дом 115;
    • улица Толе би, дом 50/54;
    • улица Конаева, дом 99а;
    • улица Таттимбета, дома 1-30;
    • улица Луганского, дома 80-150;
    • переулок Кошек батыра, дом 1;
    • улица Саурынбаева, дом 27;
    • улица Физкультурная, дома 1-30;
    • проспект Сейфуллина, дома 22, 24, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в;
    • улица Аймаутова, дома 20-60;
    • улица Щербакова, дома 29, 29а, 29б, 31, 33, 33а, 38, 40;
    • улица Чехова, дома 26, 30, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а;
    • улица Майбороды, дома 57, 96, 98;
    • микрорайон Калкаман-2, улицы Кадырова, Абилова, Нурпеисова;
    • микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
    • микрорайон Карагайлы, улицы Татимова, Сейфуллина, Ушурбакиева;
    • контур улиц Кавказская, Прокофьева, Райымбека, Тлендиева;
    • контур улиц Абая, Манаса, Курмангазы, Айтиева;
    • микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44-78.

    27 июня, с 8:00 до 17:00:

    • контур улиц Дуйсенова, Механическая, Райымбека, Розыбакиева.

    Ранее мы сообщали, что движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы.

    Электроэнергия Ремонт Отключения света Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор