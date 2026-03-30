Застройщик из Костаная привлек 162 млн тенге и не завершил строительство

Расследование проводил департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ».

По материалам следствия, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал привлечение денежных средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов.

С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта проводилась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае.

В результате в строительство третьей очереди жилого комплекса были привлечены средства 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге.

Как установило следствие, полученными денежными средствами подозреваемый распоряжался по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. На сегодняшний день строительство третьей очереди жилого комплекса не завершено.

С санкции суда на имущество подозреваемого наложили арест, в том числе на автомобиль, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ напомнили, что участие в долевом строительстве без соответствующих разрешительных документов и гарантий связано с высокими рисками утраты денежных средств. Специалисты рекомендуют гражданам тщательно проверять законность строительных проектов перед вложением средств.

