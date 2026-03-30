РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:29, 30 Март 2026 | GMT +5

    Застройщик из Костаная привлек 162 млн тенге и не завершил строительство

    В Костанайской области завершено расследование по делу о мошенничестве при долевом строительстве жилого комплекса, передает агентство Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Расследование проводил департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ».

    По материалам следствия, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал привлечение денежных средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов.

    С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта проводилась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае.

    В результате в строительство третьей очереди жилого комплекса были привлечены средства 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге.

    Как установило следствие, полученными денежными средствами подозреваемый распоряжался по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. На сегодняшний день строительство третьей очереди жилого комплекса не завершено.

    С санкции суда на имущество подозреваемого наложили арест, в том числе на автомобиль, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

    В АФМ напомнили, что участие в долевом строительстве без соответствующих разрешительных документов и гарантий связано с высокими рисками утраты денежных средств. Специалисты рекомендуют гражданам тщательно проверять законность строительных проектов перед вложением средств.

    Ранее мы рассказывали, как казахстанцам проверить застройщика перед покупкой жилья.

    Теги:
    Регионы Казахстана Долевое строительство Костанайская область АФМ Жилье Строительство
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают