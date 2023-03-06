Застройщиков Астаны оштрафовали за нарушения правил безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане из-за нарушений техники безопасности и охраны труда были приостановлены строительно-монтажные работы на двух строительных объектах - МЖК «Райымбек» и МЖК «Ayana Plaza», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По МЖК «Райымбек» были устранены выявленные нарушения, по МЖК «Ayana Plaza» материалы переданы в суд.

Только за прошлый год госинспекторами труда за нарушения трудового законодательства 87 работодателей были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 16 млн 700 тысяч тенге.

Основной причиной производственного травматизма в строительстве является высокий темп производства работ на объектах и недостаточное выделение финансовых средств со стороны застройщиков на охрану труда и технику безопасности. В большинстве случаев у мелких подрядных организаций отсутствуют договоры обязательного страхования работников от несчастных случаев.

Согласно действующему законодательству все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитная каска, специальная одежда, монтажный пояс), а также средствами коллективной защиты. Вместе с тем, рабочие места на высоте и проходы к ним должны иметь защитные ограждения, и в целях избежания падения предметов с высоты иметь защитно-улавливающие сетки.

В случае несоблюдения требований безопасности и охраны труда на стройобъектах будут приостановлены все виды работ, также будут применены меры административной и уголовной ответственности. Госинспекторами труда также проводятся разъяснительные работы с трудовыми коллективами предприятий по соблюдению требований по безопасности и охране труда, руководству организаций разъясняются обязанности по заключению договоров страхования от несчастных случаев на производстве.