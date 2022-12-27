Застройщики продолжают нарушать закон о долевом участии – акимат Астаны

27 Декабря 2022, 17:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» Даулет Доскулов рассказал о предложениях акимата касательно совершенствования госконтроля в части строительства жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях внесения соответствующих поправок и нововведений акимат направил предложения в уполномоченные госорганы по увеличению ответственности за нарушение закона о долевом участии, а также ряд дополнительных контролирующих мер, в том числе по наделению местных исполнительных органов полномочиями по проведению проверок застройщиков в части финхоздеятельности», - сообщил Даулет Доскулов в ходе заседания Общественного совета города.

По его словам, нормы, регламентирующие и регулирующие привлечение денег дольщиков на строительство жилья, несостоятельны и не исполняются надлежащим образом.

«Во-первых, застройщики продолжают нарушать закон о долевом участии путем привлечения денег дольщиков без соответствующего разрешения, применяя различные способы заключения договоров, а также через создаваемые застройщиком ЖСК. Во-вторых, разрешение акиматов на привлечение денег дольщиков либо гарантию фонда получают несколько десятков компаний из нескольких сотен строящихся объектов жилья», - добавил спикер.