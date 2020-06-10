Застройщики Алматы выделяют площади под социальные объекты
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего объезда аким города Бакытжан Сагинтаев посетил новые жилые комплексы Алмалинского района, где ознакомился с реализацией проектов по созданию социальных объектов в шаговой доступности, передает МИА «Казинформ».
Аким Алматы в своем аккаунте в Instagram написал о посещении новых жилых комплексов «Dostar» и «Элиф тауэрс». Застройщики выделили помещения под городские социальные объекты.
«В первом откроем центр активного долголетия, во втором – детский развивающий центр с библиотекой, различными кружками, коворкинг-зоной и мастер-классами. В рамках социальной ответственности девелоперы отремонтируют двор соседних домов, а также построят детский сад на 100 мест», — сообщил Б. Сагинтаев.
ЖК «Элиф тауэрс» на 108 квартир построен на участке, где стояли два ветхих каркасно-камышитовых двухэтажных дома.
В ходе рабочего объезда аким города также посетил магазин нового формата, созданный по модели мировой сети небольших магазинов 7-Eleven. Проект действует на основе франчайзинга.
Также Б. Сагинтаев ознакомился с деятельностью предприятия по производству рафинированных масел и жиров мощностью 86,3 тыс. тонн продукции в год. На заводе работают 1068 человек.
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