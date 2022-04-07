Застройщик восстановил разрушенную брусчатку в парке Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Застройщик, на которого пожаловались жители Нур-Султана за разрушение брусчатки в микрорайоне Акбулак, провел восстановительные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в столичном акимате сообщали, что на этом участке в микрорайоне Акбулак по улице К. Жалайыри отклонено строительство ЖК «Iconic». Там по мастер-плану будет благоустроен сквер с озеленением.

На своей странице в сети Facebook журналист Айгуль Мукей рассказала, что несмотря на решение техника застройщик продолжал работы и разрушил брусчатку в парке вдоль футбольной площадки.

По данным акимата Нур-Султана, на сегодня на этом участке застройщиком ТОО «Akbulak Tower» (уполномоченная компания застройщика ТОО «BI Development Astana» - прим. ред.) проведены работы по восстановлению разрушенного благоустройства.

Также акиматом отклонены предложения по строительству ЖК на земельном участке по улице Байтурсынова, 7, по улице Кумисбекова, 9, на земельном участке, расположенном в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сығанақ, между зданиями Генеральной прокуратуры и Jysan Bank. На их месте запланировано строительство школ и скверов.