Застройка на территории бывшего Плодоконсервного комбината в Алматы: проект будет изменен
Как сообщили в управлении, при переработке проекта будут учтены рекомендации акимата Алматы и представителей общественности. Так, застройщик обязан предусмотреть в проекте наличие социальных объектов, в том числе общеобразовательных учреждений и объектов дошкольного образования. Кроме того, будет изменена этажность зданий согласно рекомендациям специалистов. Вместе с тем особое внимание будет уделено созданию рекреационных зон с благоустройством и озеленением территории.
Учитывая общественную значимость проекта застройки территории бывшего Плодоконсервного комбината, акиматом Алматы к работе над новым документом привлечены ведущие архитекторы города - С. Фазылов, Н. Камитов, А. Акпай и другие авторитетные градостроители.
Как сообщалось ранее, реализация проекта застройки земельного участка по адресам: улица Жандосова, 94, 94/16, 94/8; улица Кекилбайулы, 6; улица 20-линия, 39 (так называемый район Плодоконсервного комбината) приостановлена.
Предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса c объектами обслуживания населения отозвана.
Также ранее назначенные на 26 апреля общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по первому варианту проекта отменены.
«Строительство так называемого «человейника» в указанном районе Алматы допущено не будет. Измененный проект будет представлен на ознакомление общественности и при получении поддержки горожан будет рассмотрена возможность его реализации», - добавили в управлении.
Возмущение горожан вызвал проект строительства 57 17-этажных зданий в районе бывшего Плодоконсервного комбината.