Застройка на территории бывшего Плодоконсервного комбината в Алматы: проект будет изменен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с поручением акима Алматы управлением городского планирования и урбанистики мегаполиса проведена работа с застройщиком территории бывшего Плодоконсервного комбината компанией «Рамс Казахстан». В результате застройщик принял на себя обязательства по изменению проекта застройки указанного участка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении, при переработке проекта будут учтены рекомендации акимата Алматы и представителей общественности. Так, застройщик обязан предусмотреть в проекте наличие социальных объектов, в том числе общеобразовательных учреждений и объектов дошкольного образования. Кроме того, будет изменена этажность зданий согласно рекомендациям специалистов. Вместе с тем особое внимание будет уделено созданию рекреационных зон с благоустройством и озеленением территории.

Учитывая общественную значимость проекта застройки территории бывшего Плодоконсервного комбината, акиматом Алматы к работе над новым документом привлечены ведущие архитекторы города - С. Фазылов, Н. Камитов, А. Акпай и другие авторитетные градостроители.

Как сообщалось ранее, реализация проекта застройки земельного участка по адресам: улица Жандосова, 94, 94/16, 94/8; улица Кекилбайулы, 6; улица 20-линия, 39 (так называемый район Плодоконсервного комбината) приостановлена.

Предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса c объектами обслуживания населения отозвана.

Также ранее назначенные на 26 апреля общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по первому варианту проекта отменены.

«Строительство так называемого «человейника» в указанном районе Алматы допущено не будет. Измененный проект будет представлен на ознакомление общественности и при получении поддержки горожан будет рассмотрена возможность его реализации», - добавили в управлении.

Возмущение горожан вызвал проект строительства 57 17-этажных зданий в районе бывшего Плодоконсервного комбината.