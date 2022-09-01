Застрахованные граждане недополучают положенный им объем медуслуг – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости запуска системы добровольного медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди – главная ценность нашей страны. Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ. Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации. Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно.

«Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования. Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг», - отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты.

«Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение. Необходимо наконец запустить систему добровольного медицинского страхования. Поручаю Правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства», - добавил Президент.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.