Застрахованные алматинцы получили медпомощь на сумму 68,9 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев этого года Фонд медстрахования на оплату медицинской помощи застрахованных алматинцев направил порядка 68,9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Алматы.

Директор филиала Тлеухан Абилдаев отметил, что сейчас вся плановая медицинская помощь покрывается за счет системы ОСМС. Этому доказательство - объем медицинских услуг, полученный гражданами в 2021 году. Так, большая часть расходов в период с января по октябрь включительно составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 36,7 млрд тенге.

«Еще порядка 9,9 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Среди них наиболее востребованными остаются КТ и МРТ. За период по городу Алматы оказано 62 207 услуг КТ на сумму 713,1 млн тенге, 45 071 услуг МРТ на сумму порядка 605 млн. тенге», - прокомментировал руководитель филиала ФСМС.

Уже по итогам 10 месяцев текущего года можно заметить наращивание объема оказываемых медицинских услуг. К примеру, дорогостоящие анализы, диагностика и операции, которые до этого были не по карману населению, теперь доступны за счет медстраховки.

Свыше 11,5 млрд тенге выплачено Фондом за оказание высокотехнологичных услуг населению, еще около 3,1 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

Среди дорогостоящих услуг отдельную нишу занимает реабилитация. На 2021 год на реабилитационные услуги было выделено 7,2 млрд тенге. По итогам 10 месяцев 4,9 млрд. тенге направлено на реабилитационную помощь.

Как отмечает директор филиала, расширился пакет не только медуслуг, но и перечень необходимых лекарственных средств по видам заболеваний. За 11 месяцев текущего года алматинцы были обеспечены лекарственными средствами на сумму порядка 21,7 млрд тенге.

Сегодня для пациентов в рамках ГОБМП предусмотрены бесплатные лекарства по 47 видам заболеваний, а в пакете ОСМС для взрослых по 27 и для детей по 52 нозологиям.