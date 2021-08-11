Застрахованные алматинцы получили медпомощь на 53,6 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые полгода Фонд медстрахования на оплату медицинской помощи застрахованных алматинцев направил порядка 53,6 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга РСК сообщил директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора филиала, большая часть расходов в период с января по июнь включительно составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 27,9 млрд тенге.

«Уже по итогам шести месяцев текущего года можно заметить наращивание объема оказываемых медицинских услуг. К примеру, дорогостоящие анализы, диагностика и операции, которые до этого были не по карману населению, теперь доступны за счет медстраховки», – отметил Тлеухан Абилдаев.

Еще порядка 8,9 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Среди них наиболее востребованными остаются КТ и МРТ. За шесть месяцев этого года по городу Алматы оказано 30 468 услуг КТ на сумму 386,6 млн тенге, 29 789 услуг МРТ на сумму порядка 400 млн. тенге. Свыше 8,2 млрд тенге выплачено Фондом за оказание высокотехнологичных услуг населению, еще около 2,4 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

Как говорит директор Алматинского филиала, застрахованные алматинцы активно пользуются дорогостоящими услугами. Среди них отдельную нишу занимает реабилитация. На 2021 год на реабилитационные услуги было выделено 7,7 млрд тенге. По итогам полугодия 3,8 млрд тенге направлено на реабилитационную помощь.

«Также на сегодня одной из приоритетных задач для Фонда остается увеличения перечня поставщиков по постковидной реабилитации. Сейчас услуга проводится в Реабилитационном центре фтизиопульмонологии «Каменское плато», где с постковидной реабилитацией пролечено около 400 пациентов на общую сумму 285,4 млн. тенге. В данное время проводится работа по привлечению поставщиков, в том числе частных для проведения постковидной реабилитации», - подытожил Тлеухан Абилдаев