Застрахованные алматинцы получили медпомощь на 42 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые четыре месяца этого года Фонд медстрахования на оплату медицинской помощи застрахованных алматинцев направил порядка 42,6 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга сообщил директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора филиала, большая часть расходов в период с января по апрель включительно составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 22,9 млрд тенге.

«Уже по итогам 4 месяцев текущего года можно заметить наращивание объема оказываемых медицинских услуг. К примеру, дорогостоящие анализы, диагностика и операции, которые до этого были не по карману населению, теперь доступны за счет медстраховки», – отметил Тлеухан Абилдаев.

Еще порядка 7 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Среди них наиболее востребованными остаются КТ и МРТ. За 4 месяца этого года по городу Алматы оказано 29 863 услуг КТ/МРТ на сумму 388,9 млн тенге.

Свыше 6,3 млрд тенге выплачено Фондом за оказание высокотехнологичных услуг населению, еще около 2 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

В рамках системы ОСМС направлено 400 млн на прохождение плановых скринингов, 3 млрд тенге на реабилитационную помощь.

«Сейчас застрахованные алматинцы активно пользуются дорогостоящими услугами. Среди них отдельную нишу занимает реабилитация. На 2021 год на реабилитационные услуги было выделено 7,7 млрд тенге. А в 2019 году до внедрения ОСМС, на эти мероприятия было потрачено всего 0,6 млрд тенге», - поделился директор филиала.

Также с каждым годом увеличивается количество поставщиков по реабилитации. В текущем году 73 медорганизаций по Алматы готовы оказать реабилитационную медпомощь гражданам.