Заставляют облизывать пол и есть возле мусора: мажилисмен требует проверить психологические тренинги

По его словам, широко рекламируемые сегодня тренинги наносят гражданам не пользу, а, напротив, духовный, психологический и финансовый ущерб.

Так, он отметил учебный центр MINDFULNESS, который предлагает три курса:

первый, общий — 50 000 тенге;

второй, трансформационный — 95 000 тенге;

третий, по развитию лидерства — 150 000 тенге.

Онлайн‑курс «эмоциональная свобода» стоит до 200 000 тенге.

— Существуют и центры, обещающие бесплатно обучить креативному мышлению, эффективной коммуникации, ораторскому мастерству. Среди них есть и зарубежные центры «Вектор», «Лидер‑мотиватор» и другие, — сказал Жаркынбек Амантайулы.

Депутат отмечает, что методы работы у всех одинаковы: у участников забирают телефоны, а затем с помощью «советов», основанных на психологическом и моральном давлении, вторгаются в личное пространство человека и постепенно воздействуют на его сознание.

— На первом курсе людей заставляют публично раскрывать свои личные проблемы: кто‑то плачет, кто‑то кричит, кто‑то смеется или танцует. Иногда участникам приказывают совершать действия, которые сложно назвать иначе, как унизительными, например, облизывать пол языком или пить слюну друг друга. На втором курсе давление усиливается: участникам навязывают смену социальной роли. Мужчину могут заставить надеть женскую одежду и выйти на улицу, либо изобразить бездомного и есть возле мусорного контейнера. Таким образом тренинги превращают человеческое сознание в поле экспериментов, — рассказал он.

По словам депутата, после завершения курса начинается новый вид давления: участников обязуют привлечь еще трех человек на тренинг. В случае невыполнения применяются угрозы, психологическое давление, публикация ранее озвученных личных проступков, угрозы исключения из программы.

— Нельзя допускать, чтобы в мирное время граждан духовно ломали, психологически ослабляли и финансово эксплуатировали. В обществе звучат мнения, что подобные «тренинги» следует рассматривать как деструктивные секты и применять к ним строгие меры, — сказал Жаркынбек Амантайулы.

В этой связи депутат призвал уполномоченные органы: