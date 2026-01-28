РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Заставляют облизывать пол и есть возле мусора: мажилисмен требует проверить психологические тренинги

    Мажилисмен Жаркынбек Амантайулы в своем депутатском запросе заявил о том, что на некоторых психологических тренингах казахстанцев заставляют выполнять унизительные задания и приводить новых людей под угрозой давления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: pexels

    По его словам, широко рекламируемые сегодня тренинги наносят гражданам не пользу, а, напротив, духовный, психологический и финансовый ущерб. 

    Так, он отметил учебный центр MINDFULNESS, который предлагает три курса: 

    • первый, общий — 50 000 тенге;
    • второй, трансформационный — 95 000 тенге;
    • третий, по развитию лидерства — 150 000 тенге.

    Онлайн‑курс «эмоциональная свобода» стоит до 200 000 тенге.

    — Существуют и центры, обещающие бесплатно обучить креативному мышлению, эффективной коммуникации, ораторскому мастерству. Среди них есть и зарубежные центры «Вектор», «Лидер‑мотиватор» и другие, — сказал Жаркынбек Амантайулы. 

    Депутат отмечает, что методы работы у всех одинаковы: у участников забирают телефоны, а затем с помощью «советов», основанных на психологическом и моральном давлении, вторгаются в личное пространство человека и постепенно воздействуют на его сознание.

    — На первом курсе людей заставляют публично раскрывать свои личные проблемы: кто‑то плачет, кто‑то кричит, кто‑то смеется или танцует. Иногда участникам приказывают совершать действия, которые сложно назвать иначе, как унизительными, например, облизывать пол языком или пить слюну друг друга. На втором курсе давление усиливается: участникам навязывают смену социальной роли. Мужчину могут заставить надеть женскую одежду и выйти на улицу, либо изобразить бездомного и есть возле мусорного контейнера. Таким образом тренинги превращают человеческое сознание в поле экспериментов, — рассказал он.

    По словам депутата, после завершения курса начинается новый вид давления: участников обязуют привлечь еще трех человек на тренинг. В случае невыполнения применяются угрозы, психологическое давление, публикация ранее озвученных личных проступков, угрозы исключения из программы.

    — Нельзя допускать, чтобы в мирное время граждан духовно ломали, психологически ослабляли и финансово эксплуатировали. В обществе звучат мнения, что подобные «тренинги» следует рассматривать как деструктивные секты и применять к ним строгие меры, — сказал Жаркынбек Амантайулы.

    В этой связи депутат призвал уполномоченные органы:

    • провести официальную проверку программного содержания указанных курсов, применяемых методов и их соответствия законодательству;
    • дать правовую оценку действиям, содержащим признаки унижения, психологического давления, принуждения и манипуляции, и принять конкретные меры по выявленным фактам;
    • рассмотреть возможность лицензирования, сертификации и государственного регулирования подобных тренингов.
    Теги:
    Депзапрос Общество Депутаты Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают