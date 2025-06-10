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    15:54, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Заставить курящих госслужащих работать дольше предложили в Турции

    В Великое национальное собрание Турции (Парламент) поступила петиция, в которой предложено увеличить рабочие часы для курящих государственных служащих, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Заставить курящих госслужащих работать дольше предложили в Турции
    Фото: dogruhaber.com.tr

    Инициаторы документа считают, что такие сотрудники тратят рабочее время на частые перерывы для курения и распития турецкого чая, что должны компенсировать это за счет переработки.

    Авторы инициативы подчеркивают, что подобная мера призвана обеспечить справедливость по отношению к некурящим работникам, которые все рабочее время проводят на рабочем месте, не отвлекаясь.

    Пока предложение находится на рассмотрении, оно уже вызвало активные споры в обществе и среди чиновников.

    Люди говорят, что вопрос вызывает не только юридическая целесообразность такого подхода, но и потенциальное вмешательство в личную свободу сотрудников.

    При этом некоторые эксперты указывают, что более эффективным способом могло бы стать создание стимулов для отказа от курения, а не введение штрафных мер.

    Между тем, согласно последним данным Евростата, Турция заняла первое место в Европе по продолжительности рабочей недели.

    При этом ранее одна из производственных компаний в Турции официально ввела 4-дневную рабочую неделю, что привело к увеличению баланса между работой и личной жизнью, а также вовлеченности сотрудников в процесс на 85%.

    Теги:
    Турция Курение Госслужба
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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