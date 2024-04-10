Сокращенную рабочую неделю ввела турецкая компания

В Турции одна из производственных компаний официально ввела 4-дневную рабочую неделю, что привело к увеличению баланса между работой и личной жизнью, а также вовлеченности сотрудников в процесс на 85%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Через год после того, как турецкий производитель акрилового волокна инициировал испытание четырехдневной рабочей недели для двухсот рабочих, компания стала первой в стране, которая адаптировала это изменение навсегда, не меняя при этом зарплаты и льготы сотрудников.

Производственная компания протестировала сокращенную рабочую неделю, стремясь повысить операционную эффективность и обеспечить баланс между работой и личной жизнью. В этой компании, расположена она в Ялове, недалеко от коммерческого центра Турции, Стамбула, работает 1 200 человек, включая рабочих. При этом персонал, который получает почасовую оплату и получает надбавку за сверхурочную работу, не включается в сокращенную рабочую неделю.

Руководство компании говорит, что четырехдневная рабочая неделя получила мощную поддержку со стороны сотрудников, способствуя укреплению сотрудничества и командного духа внутри коллектива. Уровень участия людей именно в практической части работы за четыре дня в неделю часто повышается до 94%.

В ходе опроса, проведенного среди сотрудников турецкой копании после определенного периода пилотного исследования, менеджеры компании обнаружили, что четырехдневная рабочая неделя поддерживает вовлеченность сотрудников, производительность, мотивацию и баланс между работой и личной жизнью более чем на 85%.

По словам менеджера группы исследований, разработок и устойчивого развития компании Аслы Эртан, число заявок на работу также «значительно» выросло.

— Изначально вторник и четверг были объявлены выходными. Однако из-за сбоев в системе фиксированных дней компания решила более гибко определять нерабочие дни. Некоторые сотрудники также выразили предпочтение к гибким дням, разделив их на часы вместо того, чтобы брать полный выходной. В ответ на эти просьбы компания начала включать неполный рабочий день в четырехдневную рабочую неделю. Мотивация моих коллег и команды явно возросла. Наше предприятие является первым в Турции, которое смогла провести подобные испытания. С нами также экспериментировали и другие испытуемые группы по всему миру, — говорит А. Эртан.

Исследование, проведенное в Великобритании в 2023 году, показало, что большинство компаний, участвовавших в испытаниях, не вернулись к пятидневному стандарту.

Одновременно немецкие компании начали тестировать короткую рабочую неделю для борьбы с трудовым кризисом. Хоть в ней участвуют 45 компаний, данная шестимесячная программа предоставляет дополнительный выходной каждую неделю сотням сотрудников, сохраняя при этом их полную заработную плату.

По словам миллиардера Стива Коэна, в мире производителей ожидается, что все больше предприятий перейдут на четырехдневную рабочую неделю в целях достижения еще большей эффективности. Однако не каждая компания добивается успеха в сокращении рабочей недели и возвращается к прежнему рабочему графику.