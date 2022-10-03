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Заслуженных учителей поздравили в Туркестане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Октября 2022, 20:41
Заслуженных учителей поздравили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце школьников Туркестана прошел праздничный концерт «Ұстаз жолы - ұлы жол», посвященный Дню учителя. В нем принял участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Он поздравил учителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Уважаемые учителя! Учитель - это не просто профессия. Это второй родитель, один из источников воспитания. Все мы обязаны вам. Желаю вашим семьям благополучия, здоровья, успехов в труде«, - сказал Дархан Сатыбалды и поделился своими достижениями в области образования, отметив, что все это - результат кропотливого труда учителей.

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Глава региона от своего имени вручил награды и специальные призы 20-ти учителям, подготовившим победителей республиканских, областных олимпиад и спортивных соревнований.

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По результатам ЕНТ в список 100 лучших школ из 7500 школ республики вошли 11 учреждений Туркестанской области. Ученики региона приняли участие в шести международных и 24 республиканских образовательных конкурсах, завоевав 25 золотых, 32 серебряных, 64 бронзовых медалей. Успешно прошли республиканские соревнования «Национальная школьная лига». Учащиеся Туркестанской области завоевали 11 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых медалей и заняли первое место в общекомандном зачете. Это большая гордость.

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Праздничное мероприятие продолжилось сценической постановкой «Ұлы ұстаз - аль-Фараби», в рамках которого чествовали учителей-ветеранов. Среди них два педагога-ветерана, которые в школьные годы учили акима области Дархана Сатыбалды. Они поздравили коллег с профессиональным днем.

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Всего в Туркестанской области 983 школы (из них 75 частных). За последние годы введены в эксплуатацию 83 новые школы, а сейчас строятся 59. Также будет продолжена работа по повышению квалификации учителей.

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