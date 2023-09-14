Заслуженных спортсменов и олимпийских призеров наградили орденами в Алматы

В Алматы состоялось празднование 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане, организованное Национальным Олимпийским комитетом РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках специального мероприятия состоялось торжественное чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.

Олимпийские чемпионы Владимир Смирнов (лыжные гонки), Александр Винокуров (велоспорт на шоссе) и Ермахан Ибраимов (бокс) были удостоены высшей наградой НОК РК - орденом Национального Олимпийского комитета Казахстана.

«Те успехи, которые у нас были, сегодня мы ими гордимся. Национальному Олимпийскому комитету РК я желаю активно вести свою роль. Так, как он это делал до сегодняшнего дня. И всем желаю не только гордиться прошлыми результатами, но и стоять у истоков новых побед. Всех с праздником», - сказал олимпийский чемпион Владимир Смирнов.

Почетные знаки НОК РК различных степеней получили олимпийская чемпионка Ольга Шишигина (легкая атлетика), обладатели олимпийской серебряной медали Сергей Филимонов (тяжелая атлетика), Елена Хрусталева (биатлон), бронзовые призеры ОИ Дмитрий Карпов (легкая атлетика), Дарига Шакимова (бокс) и другие деятели спорта.

Также в числе награжденных есть заслуженные мастера спорта РК, призеры международных турниров Сергей Дроздов, Виктор Демьяненко, Асылбек Килимов, Дмитрий Баландин и другие.

«В этом году у нас большой праздник - Национальному Олимпийскому комитету 30 лет. Каждая страна, когда получает свою независимость, в первую очередь, создает свой Олимпийский комитет. Далее получает признание Международного олимпийского комитета, и только после этого эта страна может представлять своих спортсменов на крупных соревнованиях, как Олимпийские, Азиатские игры, а также на международных соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета», - рассказывает директор дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов.



По его словам, за годы существования НОК, спортсмены Казахстана добились больших успехов, они участвовали в 7 летних и 8 зимних Олимпийских играх. В общей сложности завоевали 79 медалей, из них 15 золотых.

«Благодаря нашим спортсменам нашу страну узнают во всем мире, они прославляют наш флаг, гимн. Я считаю, что спорт - это, во-первых, здоровье народа, а во-вторых - имидж государства. По решению руководства НОК мы объехали все регионы страны, чествовали наших ветеранов спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, а также тех, кто помогали развивать наш спорт», - добавил спикер.

Елсияр Канагатов также пожелал спортсменам больших успехов на предстоящих Азиатских играх в Китае.

«Скоро стартуют летние Азиатские игры, наши спортсмены будут бороться за олимпийские лицензии. Туда приедут самые сильнейшие спортсмены из разных стран Азии. В целом спорт в Азии развивается очень быстро, нашей команде будет не легко, но я надеюсь, что наши спортсмены достойно выступят и завоюют медали. Пожелаем им успехов», - сказал он.

XIX летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Ханчжоу. Спортивная программа включает в себя 40 видов спорта, 61 дисциплину и 483 мероприятия, причем соревнования по киберспорту и брейк-дансу проводятся на Азиатских играх впервые. В Играх в Ханчжоу примут участие более 12 тысяч спортсменов из стран Азии, в том числе из Казахстана.

Ранее были названы размеры призовых казахстанским спортсменам на Азиатских играх.

Кроме того, НОК с 30-летием поздравили и другие спортсмены, тренеры.

«В этом году НОК отмечает 30-летие. Это большой праздник для всего Казахстана, поэтому я хочу поздравить казахстанцев с юбилеем. За прошедшие 30 лет наши спортсмены радовали своих болельщиков, родных различными медалями, уверен, что они будут радовать и дальше. Впереди их ждут Азиатские и Олимпийские игры, будем за наших спортсменов болеть, переживать. Хочу им пожелать удачи», - сказал олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов.

Также спортсменам на предстоящих Азиатских играх пожелал успехов олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин. Он в прошлом году завершил карьеру и стал тренером Национальной сборной

«Мы сейчас работаем со борной, в том числе и молодежной. Для меня тренерская деятельность - это что-то новая, интересная. У меня есть свои идеи. Будем стараться применять тот опыт, который получили от зарубежных и наших тренеров, вводить какие-то новые методы подготовки, чтобы у нас была собственная школа плавания, как в США и России. В целом, у нашей сборной цели есть, ожидания есть. Предсказывать не хочу, чтобы не сглазить. Будем продолжать работать, по итогам Азиатских игр увидим результаты нашей работы, но медали будут», - сказал он.

Стоим отметить, что делегация НОК РК проводит мероприятия во всех регионах Казахстана в рамках юбилейного празднования. Торжественные акции проходят с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета. НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности комитет руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК.