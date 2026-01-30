РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:07, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Защиту граждан от обратной силы законов обсудили члены Комиссии по конституционной реформе

    На пятом заседании Комиссии по конституционной реформе представитель Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов выступил с инициативой закрепить в Конституции принцип недопустимости обратной силы законов, ухудшающих положение граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На комиссии по реформе обсудили защиту граждан от обратной силы законов
    Кадр из видео

    Как отметил депутат, интерес общества к конституционным преобразованиям остаётся высоким, а граждане активно участвуют в обсуждении предлагаемых изменений через региональные структуры партии.

    — Я поддерживаю норму о том, что законы, ухудшающие положение граждан или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют. Это соответствует принципу человекоцентричности и должно стать отправной точкой для будущих законов, — заявил Магеррам Магеррамов.

    Кроме того, он подчеркнул значение Халық Кеңесі как высшего консультативного органа, призванного обеспечивать согласование интересов различных социальных и этнических групп, а также содействовать продвижению законодательных инициатив.

    — Халық Кеңесі выступает выразителем воли народа и продвигает основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан, которые служат фундаментом для всей государственной политики и прав граждан, — добавил он.

    По мнению Магеррама Магеррамова, обновленная Конституция станет прочной основой государственности, обеспечит надежные гарантии прав и свобод граждан и расширит их реальное участие в управлении государственными делами.

    Теги:
    Конституция Реформы Токаева Конституционная реформа Политические реформы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
