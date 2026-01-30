Защиту граждан от обратной силы законов обсудили члены Комиссии по конституционной реформе

Как отметил депутат, интерес общества к конституционным преобразованиям остаётся высоким, а граждане активно участвуют в обсуждении предлагаемых изменений через региональные структуры партии.

— Я поддерживаю норму о том, что законы, ухудшающие положение граждан или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют. Это соответствует принципу человекоцентричности и должно стать отправной точкой для будущих законов, — заявил Магеррам Магеррамов.

Кроме того, он подчеркнул значение Халық Кеңесі как высшего консультативного органа, призванного обеспечивать согласование интересов различных социальных и этнических групп, а также содействовать продвижению законодательных инициатив.

— Халық Кеңесі выступает выразителем воли народа и продвигает основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан, которые служат фундаментом для всей государственной политики и прав граждан, — добавил он.

По мнению Магеррама Магеррамова, обновленная Конституция станет прочной основой государственности, обеспечит надежные гарантии прав и свобод граждан и расширит их реальное участие в управлении государственными делами.