Защитные ограждения уникальных тюркских памятников открыли в Монголии

В долине Номгон (Монголия) состоялась торжественная церемония открытия защитных ограждений археологических комплексов Номгон-1 и Номгон-2, где Тюркская Академия совместно с Институтом археологии Академии наук Монголии на протяжении нескольких лет проводит масштабные археологические исследования, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В церемонии приняли участие руководство Тюркской Академии, представители научных учреждений Монголии, археологи и исследователи, участвующие в реализации совместного проекта.

Создание защитной инфраструктуры стало очередным этапом работы по сохранению уникального археологического наследия долины Номгон, где с 2019 года ведутся совместные исследования, позволившие получить новые сведения об истории Второго Тюркского каганата.

Фото: Тюркская академия

Международный научный проект уже принес ряд значимых открытий. В 2022 году на памятнике Номгон-2 была обнаружена верхняя часть каменной стелы с древнетюркской и согдийской надписями. Их дешифровка позволила впервые прочитать фрагменты текста с упоминанием Кутлуг-кагана, и дала научные основания идентифицировать памятник как каганский поминальный комплекс.

Исследования, продолженные в последующие годы, привели к обнаружению нижней части стелы с древнетюркским и китайским текстами. Совместная работа специалистов Тюркской Академии, Института археологии Академии наук Монголии и ученых из Университета Внутренней Монголии позволила идентифицировать в китайской надписи титул «Кутлуг» и этноним «Тюрк», что стало еще одним важным подтверждением принадлежности комплекса эпохе правления Эльтериш Кутлуг-кагана — основателя Второго Тюркского каганата.

Фото: Тюркская академия

Открытие защитных ограждений призвано обеспечить сохранность памятников, имеющих исключительное значение для изучения раннесредневековой истории тюркских народов, а также создать необходимые условия для дальнейших археологических исследований и международного научного сотрудничества.

Тюркская Академия и Институт археологии Академии наук Монголии намерены продолжить совместные исследования в долине Номгон, где сохраняется высокий потенциал для новых открытий, способных существенно дополнить современные знания об истории и цивилизации древних тюрков.

Фото: Тюркская академия

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