Защитные мероприятия против саранчи в Казахстане полностью завершены — Минсельхоз

В Казахстане завершены защитные мероприятия против стадных саранчовых вредителей, сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день защитные мероприятия против стадных саранчовых вредителей на территории Республики Казахстан завершены в полном объеме. Химические обработки проведены на площади 1,8 млн гектаров. Работы выполнены в оптимальные сроки и с соблюдением необходимых требований к качеству. Повреждений посевов сельскохозяйственных культур не зафиксировано, — сказал Сакен Каныбеков.

По его словам, в обработке было задействовано 556 единиц специализированной опрыскивающей техники, что на 25% больше, чем годом ранее. В обследовании сельхозугодий участвовали около 3,5 тысячи специалистов, что позволило значительно усилить мониторинг.

Для обработки использовались пестициды с высокой биологической эффективностью. Кроме того, для оперативного рассмотрения обращений граждан работали специальный колл-центр и Telegram-бот, а в регионах действовали оперативные штабы, координировавшие работу всех задействованных служб.

Как отметил глава комитета, фитосанитарная ситуация на приграничных территориях остается стабильной. Случаев миграции стадных саранчовых вредителей не зарегистрировано.

При этом вся техника РГП «Фитосанитария» и подрядных организаций сосредоточена в приграничных с Россией районах и остается в постоянной готовности до завершения биологического цикла развития вредителей.

- Такая готовность обусловлена многолетней динамикой развития фитосанитарной ситуации и необходимостью оперативного реагирования на возможные изменения обстановки, — пояснил Каныбеков.

По данным Минсельхоза, после нескольких лет роста численности саранчовых ситуация начала улучшаться. Пиковым стал 2024 год, когда защитными мероприятиями было охвачено 3,1 млн гектаров. В 2025 году площадь обработок сократилась до 2,7 млн гектаров, что на 13% меньше показателя предыдущего года. В 2026 году объем обработанных площадей составил 1,8 млн гектаров, или около 67% меньше, чем в 2025 году.

В министерстве связывают снижение численности вредителей с комплексной работой по совершенствованию системы защиты растений. В рамках модернизации фитосанитарной службы закуплены 103 дрона для мониторинга и точечной обработки, а также 59 единиц специализированной техники. Кроме того, внедрен единый механизм закупки услуг по химической обработке, что позволило централизовать процессы и повысить эффективность использования бюджетных средств.

В настоящее время в регионах продолжается плановый фитосанитарный мониторинг сельхозугодий. После его завершения будут определены прогнозные объемы защитных мероприятий на 2027 год.