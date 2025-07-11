Защита прав детей: Великобритания заинтересовалась опытом Казахстана

Новый законопроект, который сейчас обсуждают в британском Парламенте, предполагает ряд мер — от бесплатных школьных завтраков до усиления безопасности и соцподдержки. Все эти механизмы уже успешно работают в Казахстане.

— Омбудсмен, в свою очередь, отметила, что новые подходы Казахстана в профилактике и превенции нарушения прав детей вызывают особый интерес. В свою очередь, омбудсмен и ее команда рассказали о работе их уникального института, в компетенцию которого входит мониторинг работы местных исполнительных органов, рассмотрение обращений и выработка рекомендаций для правительства в вопросах, которые являются наиболее актуальными в сфере защиты прав детей Великобритании, — отметила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.

Ранее сообщалось, что управления по охране прав детей создадут в областях Казахстана.