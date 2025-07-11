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    23:23, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Защита прав детей: Великобритания заинтересовалась опытом Казахстана

    Великобритания заинтересовалась казахстанским опытом в сфере защиты прав детей. Об этом сообщила телеканалу Jibek Joly детский омбудсмен Динара Закиева по итогам встречи с британской коллегой Амердип Сомал, передает агентство Kazinform.

    дети
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Новый законопроект, который сейчас обсуждают в британском Парламенте, предполагает ряд мер — от бесплатных школьных завтраков до усиления безопасности и соцподдержки. Все эти механизмы уже успешно работают в Казахстане.

    — Омбудсмен, в свою очередь, отметила, что новые подходы Казахстана в профилактике и превенции нарушения прав детей вызывают особый интерес. В свою очередь, омбудсмен и ее команда рассказали о работе их уникального института, в компетенцию которого входит мониторинг работы местных исполнительных органов, рассмотрение обращений и выработка рекомендаций для правительства в вопросах, которые являются наиболее актуальными в сфере защиты прав детей Великобритании, — отметила  Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.

    Ранее сообщалось, что управления по охране прав детей создадут в областях Казахстана.

    Теги:
    Динара Закиева Дети Видео Общество JIBEK JOLY Великобритания
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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