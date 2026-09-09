За сгоревшую на АГЗС в Актобе автомашину платить будет оператор станции

В Актобе суд признал подсудимого Рустама Келбетова виновным по статье Уголовного кодекса РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества», передает корреспондент агентства Kazinform.

Подсудимый должен уплатить подсчитанный ущерб автомашине в размере 23,5 млн теңге в течение 15 суток.

В Актюбинском городском суде № 2 рассмотрено дело о пожаре на автогазозаправочной станции «Т-Gaz». Оператор станции Рустам Келбетов признан виновным по статье 204 Уголовного кодекса РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества», вынесен приговор.

— Рустама Келбетова признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статье 204 часть 2 Уголовного кодекса. Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. На основании Закона «Об амнистии» освободить от наказания в виде ограничения свободы. Удовлетворить полностью гражданский иск потерпевшего, взыскать материальный ущерб 23,5 миллиона теңге, 850 тысяч теңге представительских расходов, — сказал судья Дамир Пангерей.

Также суд вынес частное определение в адрес начальника Актюбинского областного ДЧС для профилактики таких пожаров.

Подсудимый Рустам Келбетов в последнем слове просил привлечь к ответственности не только его, но и владельца автогазозаправочной станции «Т-Gaz», а также сообщил, что у него нет денег для возмещения ущерба потерпевшему.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в июле прошлого года СМИ сообщили о пожаре на автогазозаправочной станции в Актобе. Полностью сгорела автомашина «Hyundai Santa Fe», получил ожоги работник станции, который прошел лечение в больнице.

Также в Актобе началось судебное заседание по факту пожара, унесшего жизни трех человек. Здесь обвинение предъявлено владельцу автогазозаправочной станции.