Владельца АЗС судят в Актобе по делу о гибели трех человек

В городском суде № 2 Актобе началось судебное заседание по делу владельца газозаправочной станции, расположенной в областном центре. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса РК.

19 июня этого года загорелся автомобиль, в котором заживо сгорели две маленькие девочки и их мать.

После этого было возбуждено уголовное дело, а владелец станции был взят под стражу. В ходе главного судебного разбирательства полиция рассказала о том, как произошел инцидент, и огласила заключения экспертиз.

Согласно материалам дела, оператор, работавший на автогазозаправочной станции, заранее предупредил, что у него ухудшилось состояние здоровья. Владелец станции вызвал другого оператора, находившегося на смене, и попросил найти временного работника. После этого в чате «Центр занятости Актобе» в социальной сети было размещено объявление. На него откликнулся 20-летний парень, который согласился работать оператором в течение суток. Однако вместо себя он отправил на работу своего брата. Оплата за работу составила 15 тысяч тенге.

— Владелец автогазозаправочной станции, не проверив наличие у них документов, подтверждающих прохождение подготовки, не проведя соответствующий инструктаж по требованиям пожарной и взрывобезопасности, а также не обеспечив специальной одеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты, допустил их к работе в качестве операторов. 19 июля около 22:50 на автомобиле к газозаправочной колонке № 4 подъехал 54-летний мужчина. В машине находились его 46-летний брат, 44-летняя жена и две девочки — 10 и 6 лет. Они показали находившийся в багажнике автомобиля бытовой газовый баллон и попросили заправить его сжиженным нефтяным газом. Несмотря на установленный законом запрет на заправку бытовых газовых баллонов на автогазозаправочных станциях, оператор установил специальный переходной механизм и приступил к заправке. В результате воспламенения газовоздушной смеси произошли пожар и взрыв. Автомобиль загорелся. Стоимость автомобиля составляет 2 млн 900 тенге. Три человека, находившиеся внутри автомобиля, погибли, — сообщил прокурор Сакен Бертилеуов.

Согласно заключению экспертизы, пожар возник из-за механической искры, образовавшейся при отсоединении газозаправочного пистолета от переходного механизма.

Три человека заживо сгорели. Водитель, находившийся за рулем, получил ожоги 40-45% тела. Также у него были повреждены дыхательные пути, и он до сих пор проходит лечение.

Потерпевшие в тот день приехали с семьей из села Сазды в город за продуктами и лекарствами. По дороге они решили заехать в кондитерский магазин, а также остановились на газозаправочной станции. Оператор сообщил, что заправка бытового газового баллона стоит 3 500 тенге, после чего мужчина согласился.

Потерпевший вышел из автомобиля и наблюдал за процессом. Его жена и две дочери сходили в туалет, после чего вернулись в машину. Через несколько минут в 30-литровый баллон было закачано 37 литров газа, после чего сработала сигнализация. Потерпевший ожидал, что подача газа автоматически прекратится, однако показания на электронном табло достигли 42. Он побежал к кассе.

— В считанные секунды вспыхнул пожар. Брат сказал: «Внутри люди». Я не знал, что делать. Когда взял в руки огнетушитель, шланга не было, внутри он тоже оказался пустым. Я закричал. Что было дальше, не помню, — рассказал потерпевший в суде.

Отметим, что потерпевший и его погибшая жена воспитывали пятерых детей. Помимо двух погибших девочек, у них есть три сына.

В ходе судебного заседания защитники подсудимого сообщили, что между сторонами было заключено медиативное соглашение. Потерпевшие простили подсудимого.

Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, пожар произошел в ночь на 21 июня на одной из автозаправочных станций Актобе. В результате возгорания автомобиль с находившимися внутри людьми полностью сгорел. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.