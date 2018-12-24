-
-
-
-
-
09:58 96
-
-
-
-
-
-
-
-
08:17 244
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:11 565
-
-
-
-
вчера 20:09 396
-
вчера 20:00 262
-
вчера 19:19 301
-
-
-
вчера 18:01 363
-
-
вчера 17:25 3699
-
вчера 16:52 405
-
вчера 16:30 700
-
вчера 16:05 560
-
вчера 15:43 5270
-
вчера 15:35 1052
-
вчера 15:01 504
Заседания земельной комиссии в РК будут непрерывно записываться онлайн
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заседания земельной комиссии в РК будут непрерывно записываться онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аdilet.zan.kz.
«Теперь в ходе каждого заседания земельной комиссии будет вестись аудио-, видеозапись (непрерывно) в режиме онлайн трансляции на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения (МИО)», - сообщил Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК.
Не допускается несанкционированное приостановление или корректировка аудио-, видеозаписи заседания земельной комиссии. Все записи хранятся в серверах МИО. Получить копию записи смогут лица, участвовавшие в заседании земельной комиссии, а также лица, подавшие заявление о предоставлении прав на земельный участок, и их представители.
- Участник зимнего марафона в шортах удивил астанчан
- Как выглядит улица Астана в столице Иордании
- Соревнования по қазақ күресі провели транспортные полицейские в Астане
- Академия шахмат Динары Садуакасовой открылась в Астане
- 95% астанчан имеют е-паспорта здоровья
- В Астане отменили занятия для учеников 0-4 классов второй смены
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана