Заседания земельной комиссии в РК будут непрерывно записываться онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заседания земельной комиссии в РК будут непрерывно записываться онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аdilet.zan.kz.

«Теперь в ходе каждого заседания земельной комиссии будет вестись аудио-, видеозапись (непрерывно) в режиме онлайн трансляции на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения (МИО)», - сообщил Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

Не допускается несанкционированное приостановление или корректировка аудио-, видеозаписи заседания земельной комиссии. Все записи хранятся в серверах МИО. Получить копию записи смогут лица, участвовавшие в заседании земельной комиссии, а также лица, подавшие заявление о предоставлении прав на земельный участок, и их представители.