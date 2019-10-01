+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 11 °С
USD 387.99 EUR 423.72
RUB 5.98 CNY 54.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заседание Высшего Евразийского Экономического совета проходит в Ереване

1 Октября 2019 16:31
Поделиться:
Заседание Высшего Евразийского Экономического совета проходит в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В столице Армении проходит заседание Высшего Евразийского Экономического совета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Изменения внесут в Договор о ЕАЭС по взиманию косвенных налогов
На заседании Совета ЕЭК Казахстан предложил прекратить затягивать устранение барьеров Нацбанк РК: Введение единой валюты в рамках ЕАЭС не предусматривается Бахыт Султанов прокомментировал заявление председателя ЕАБР о создании единой валюты для ЕАЭС

В мероприятии принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС на заседание приглашены Президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при союзе, а также почетные гости – Президент Ирана Хасан Рухани и Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Главы государств рассмотрят актуальные вопросы развития ЕАЭС, приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках союза, подведут промежуточные итоги работы Организации и обменяются мнениями о перспективах интеграционного взаимодействия на ближайшие годы. На полях заседания состоится также обсуждение вопроса Зоны свободной торговли с Ираном.

К утверждению лидерами подготовлены бюджет союза на предстоящий год, ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики, а также Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС и его основных направлений, результатом чего станет создание наднационального органа в Алматы к 2025 году.

Ключевым пунктом повестки дня заседания ВЕЭС является подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром, которое открывает ворота для стран ЕАЭС в АСЕАН с населением в 600 млн. человек.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Армения, ЕАЭС,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив