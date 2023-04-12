Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Заседание ВЕЭС пройдет с участием глав государств 24-25 мая в Москве

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
12 Апреля 2023, 19:43
Заседание ВЕЭС пройдет с участием глав государств 24-25 мая в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Первое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств пройдет 24-25 мая в Москве. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Саммит с участием глав государств пройдет 24-25 мая в Москве, - проинформировала Ия Малкина. - К заседанию Высшего Евразийского экономического совета будет приурочено проведение II Евразийского экономического форума. В этом году форум пройдет в Москве под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Она отметила, что повестка встречи на высшем уровне будет принята 20-21 апреля в ходе очного заседания Совета Евразийской экономической комиссии в Москве.

Наряду с этим, в рамках апрельского заседания Совета ЕЭК планируется обсудить доклад о выработке подходов к взаимодействию стран Союза в сфере оказания медицинской помощи трудящимся и членам их семей в государстве трудоустройства, дорожную карту по внедрению механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, изменения в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств и ряд других вопросов.

«Совет также рассмотрит документы, которые будут представлены Высшему Евразийском экономическому Совету и утвердит его повестку», - сообщила она.


Сотрудничество   Международная деятельность РК   ВЕЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области