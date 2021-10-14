Заседание ВЕЭС пройдет под председательством Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook анонс заседания Высшего Евразийского экономического совета под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференцсвязи. Прямая трансляция заседания ВЕЭС будет организована в 17:00 по времени г. Нур-Султана на телеканале «Хабар 24». Завтра, 15 октября Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в онлайн-формате. Заседание будет показано в прямом эфире телеканала «Хабар 24» в 14:00 по времени г. Нур-Султана», - написал Берик Уали.