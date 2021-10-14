РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:17, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Заседание ВЕЭС пройдет под председательством Президента Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook анонс заседания Высшего Евразийского экономического совета под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференцсвязи. Прямая трансляция заседания ВЕЭС будет организована в 17:00 по времени г. Нур-Султана на телеканале «Хабар 24». Завтра, 15 октября Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в онлайн-формате. Заседание будет показано в прямом эфире телеканала «Хабар 24» в 14:00 по времени г. Нур-Султана», - написал Берик Уали.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Астана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!