Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ началось в Алматы

В Алматы под председательством Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу началось заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В ходе заседания министры иностранных дел государств - членов ОДКБ обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности Организации, а также принят ряд политических заявлений.