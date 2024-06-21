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    12:00, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ началось в Алматы

    Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ началось в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы под председательством Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу началось заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ОДКБ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В ходе заседания министры иностранных дел государств - членов ОДКБ обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ.

    Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности Организации, а также принят ряд политических заявлений.

     

    Теги:
    ОДКБ МИД РК Алматы Международные отношения
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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