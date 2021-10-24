Заседание Совета АНК, вакцинация от КВИ и цены на продукты – обзор событий за неделю в РК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Насыщенной на различные события в Казахстане стала ушедшая неделя, главным из которых стало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. Кроме этого, казахстанцы внимательно следили за обновляемой статистикой заболеваемости COVID-19 в стране, а так же за процессом сбора урожая на полях. Чем еще запомнилась уходящая неделя, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в формате видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители государственных органов, этнокультурных объединений, средств массовой информации. В своем выступлении Глава государства отметил, что благодаря конструктивной политике Елбасы Нурсултана Назарбаева в стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, эффективность которой признало мировое сообщество.

В ходе заседания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение членов Совета АНК о создании Tik-Tok проекта по истории страны.

Во время выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, Президент озвучил стратегию развития модели общественного согласия и общенационального единства в Казахстане.





Актуальной в стране остается тема заболевания коронавирусной инфекции, несмотря на заметное сокращение выявляемых случаев.

На этой неделе было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова. Согласно документу, вакцинации вакциной «Пфайзер» теперь подлежат подростки в возрасте от 12 до 18 лет и беременные женщины.

О ходе вакцинации от гриппа рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, назвав регионы, где вакцинация набрала обороты, а где темпы слабые.





На ушедшей неделе немало говорилось о стабилизации цен на продукты питания. Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Наша страна во всем мире славится своей пшеницей твердых сортов. По состоянию на 22 октября убрано 15,8 млн га зерновых и зернобобовых культур или 99,7 % от их общей уборочной площади. При средней урожайности 10,2 ц/га намолочено 16,1 млн тонн зерна, в том числе 11,8 млн тонн пшеницы.





Также министром национальной экономики РК Асетом Иргалиевым был озвучен прогноз по расходам республиканского бюджета до 2024 года.

«Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге и в 2024 году - 16,0 трлн тенге», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме этого, внимание казахстанцев, как и многих других людей, было приковано к полету артистов в космос. 17 октября спускаемая капсула корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту приземлилась в Казахстане.

Интересной для многих может стать информация о том, что срок изготовления паспортов гражданам Казахстана, находящимся на территории Германии, сократился с 80 дней до 30. Это этап «пилотного проекта» МИД и МВД, который также успешно реализован в Посольстве Казахстана в России и загранучреждениях Казахстана в США.

Ну и напоследок напомним о красоте нашей природы. В Атыраускую область в минувшую пятницу прилетели первые розовые фламинго. Первая небольшая стая этих красивых птиц была замечена в прибрежной части Каспийского моря на территории природного резервата «Акжайык».