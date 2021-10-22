Заседание Совета АНК: наиболее важные моменты прокомментировал депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Юрий Ли прокомментировал сегодняшнее заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Юрия Ли, прошедшее заседание он оценивает только положительно.

«Это четкая последовательная политика Главы государства. Послание Главы государства от 1 сентября детализируется в разных мероприятиях. Недавно были утверждены национальные проекты. Сегодня на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана рассматривался ряд вопросов, в ходе которого были озвучены результаты работ», - сказал Юрий Ли корреспонденту агентства.

Также депутат отметил наиболее важные моменты, озвученные в ходе заседания Совета АНК.

«Что касается Туркестанской области. Все меры государственного воздействия, в том числе с участием Ассамблеи народа Казахстана, позволяют стабилизировать ситуацию там, где есть какие-то очаги напряженности. Представитель таджикского этноса когда выступал, он четко обозначил одну из причин напряжения. У нас есть компактное проживание некоторых этносов, и ряду этносов дана возможность получать школьное образование на родном языке. В итоге имеется, что представители этих этносов не могут интегрироваться. Соответственно, они продолжают проживать компактно, и происходит социальная изоляция в рамках региона. Поэтому Глава государства дал прямое поручение разрабатывать и внедрять трехъязычие - государственный язык, родной язык и русский языки, а также английский язык. Это дает возможность данным этносам интегрироваться в любые процессы, происходящие в стране. Самое главное, что проблема озвучена и по ней предложены пути решения», - комментирует мажилисмен.

Отмечая работу подразделения АНК - Совета матерей, Юрий Ли заявил, что результат деятельности данной организации виден. По его словам, Советом проводится благотворительная работа, более 30 тысяч детей охвачены заботой Совета матерей.

«Более того, от Совета исходил целый ряд предложений: активно начать интегрироваться в интернет-пространстве, создавать свой контент. Продолжить работу с точки зрения качества наполнения интернет-пространства, чтобы подрастающему поколению дать альтернативу для формирования их мировоззрения», - добавил Юрий Ли.

Следующий момент, на который следует обратить внимание - проект «Герои среди нас».

«Современных героев, которые на самом деле работают, создают рабочие места, платят налоги, реализуют предпринимательскую инициативу, работают в «поле». То есть, этим людям некогда в Интернете выкладывать посты и рассказывать о своей жизни, потому что они с утра до вечера заняты по своим делам. О таких людях нужно говорить, чтобы мы видели, что таких людей много среди нас. Все они являются героями. Это является примером, что можно трудом достичь успехов, а не искать возможности получить социальные пособия или ждать пассивного дохода. Таких людей нужно выводить на передний план, и их много на самом деле. Для меня лично они - настоящие герои», - подчеркнул Юрий Ли.

Депутат прокомментировал и создание TikTok-проекта «История нашего края».

«Речь о том, чтобы создать отечественный канал в TikTok. Нам есть что показать. Если это качественно и креативно делать, то мы можем нарастить аудиторию, в том числе зарубежную аудиторию. У страны есть большой туристический потенциал», - считает Юрий Ли.

Кроме того, депутат отметил, что нужно дать возможность детям проявлять свои творческие способности, возродить традицию детских театров.

«Глава государства дал поручение, чтобы это направление развивалось вкупе с детским спортом. Это даст возможность уменьшить влияние негативного контента на наше молодое поколение», - сказал Юрий Ли.

«Что касается Домов дружбы и этномедицации, на сегодня АНК активно работает в этом направлении, но работу дальше будет усиливать. Дома дружбы становятся центрами для решения каких-либо проблем граждан», - считает Юрий Ли.

Также, по словам спикера, в целях дальнейшей интеграции и консолидации общества необходимо максимально применять государственный язык, о чем не раз говорил Глава государства.







