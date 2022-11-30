Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Заседание оперативного штаба проходит в Экибастузе

30 Ноября 2022, 01:19
Заседание оперативного штаба проходит в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в городе Экибастузе проходит заседание оперативного штаба с участием зампремьера Серика Жумангарина, главы МЧС Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО «ЦАЭК», учредителей ТОО «Экибастузтеплоэнерго», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

По состоянию на 23.55, в городе 17 многоквартирных жилых домов, три соцобъекта и одно административное здание остаются неподключенными к системе отопления. Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении.

Температура подачи теплоносителя составляет 82°C (норма 87°C), обратка – 54°C (норма 56°C), в квартирах – 18-20°C, наружная температура воздуха составляет -23°C.

Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. Работают 34 дежурные бригады.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким города Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Сегодня утром в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан, пояснили в акимате Экибастуза. Энергетики попросили экибастузцев «отказаться от​ сомнительной возможности ускорить подачу тепла в дома».

Тем временем в Астане и Алматы начали сбор гуманитарной помощи для жителей Экибастуза.


Теги:
Новости по теме
Зампремьера Серик Жумангарин и глава МЧС прибыли в Экибастуз
Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в домах
Названа основная причина нарушения теплоснабжения в домах Экибастуза
Читайте также
50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
Президент Казахстана провел встречу с Председателем Сената Франции
Зампремьера Серик Жумангарин и глава МЧС прибыли в Экибастуз
Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в домах
Итоги проекта по усилению устойчивости к бедствиям и изменению климата в ЦА подвели в Брюсселе
Почти на 1 млрд тенге скрыл налоги глава павлодарского ТОО
Названа основная причина нарушения теплоснабжения в домах Экибастуза
Семь человек погибли из-за морозов в Синьцзяне
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
2 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
3 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
4 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
5 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры

Лента новостей