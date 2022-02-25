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Заседание общественного объединения «Ассамблеи жастары» прошло онлайн в столице

25 Февраля 2022 14:51
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Заседание общественного объединения «Ассамблеи жастары» прошло онлайн в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице прошло онлайн-заседание общественного объединения «Ассамблеи жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя АНК Марат Азильханов, председатель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, представители государственных органов, республиканских молодёжных организаций.

«Сегодня мы с активной молодежью Ассамблеи, представителями Молодёжных организаций и объединений провели встречу для обсуждения актуальных проблем и направлений их деятельности. На сегодняшний день эффективность и результативность мер, принятых новой молодежной организацией, является основным индикатором развития молодежных инициатив. События, произошедшие в прошлом месяце, говорят о необходимости повышения правовой грамотности, финансовой грамотности, благосостояния молодежи», - сказал Марат Азильханов.

О деятельности Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» и новых подходах работы с молодежью рассказал член Совета АНК Тимур Джумурбаев.

«Главная цель организации «Ассамблея жастары» - консолидация молодежи на основах общественного согласия, развитие молодёжных инициатив и социальной поддержки. Сейчас в условиях тех событий, с которыми столкнулась наша страна в январе, комплексная, системная работа с молодежью является краеугольным камнем в работе не только молодёжных организаций, но и государственных органов. Сегодня для себя мы ставим задачу - оказать конкретную помощь нашей молодежи. Мы будем активно работать, чтобы наша деятельность была активной и продуктивной. Сегодня у нас зарегистрировано 17 областных представительств. На этом мы не остановимся. Со временем будем выходить в моногорода, сельские местности. Сейчас хорошо выстроена работа с молодежью маленьких городов», - отметил Тимур Джумурбаев.

Такде в ходе заседания о современных потребностях и тенденциях в молодежной среде рассказала член АНК, заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» Элина Паули.


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#АНК   #Другие государственные органы   #Молодежь  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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