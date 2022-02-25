Заседание общественного объединения «Ассамблеи жастары» прошло онлайн в столице
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице прошло онлайн-заседание общественного объединения «Ассамблеи жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии приняли участие заместитель председателя АНК Марат Азильханов, председатель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, представители государственных органов, республиканских молодёжных организаций.
«Сегодня мы с активной молодежью Ассамблеи, представителями Молодёжных организаций и объединений провели встречу для обсуждения актуальных проблем и направлений их деятельности. На сегодняшний день эффективность и результативность мер, принятых новой молодежной организацией, является основным индикатором развития молодежных инициатив. События, произошедшие в прошлом месяце, говорят о необходимости повышения правовой грамотности, финансовой грамотности, благосостояния молодежи», - сказал Марат Азильханов.
О деятельности Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» и новых подходах работы с молодежью рассказал член Совета АНК Тимур Джумурбаев.
«Главная цель организации «Ассамблея жастары» - консолидация молодежи на основах общественного согласия, развитие молодёжных инициатив и социальной поддержки. Сейчас в условиях тех событий, с которыми столкнулась наша страна в январе, комплексная, системная работа с молодежью является краеугольным камнем в работе не только молодёжных организаций, но и государственных органов. Сегодня для себя мы ставим задачу - оказать конкретную помощь нашей молодежи. Мы будем активно работать, чтобы наша деятельность была активной и продуктивной. Сегодня у нас зарегистрировано 17 областных представительств. На этом мы не остановимся. Со временем будем выходить в моногорода, сельские местности. Сейчас хорошо выстроена работа с молодежью маленьких городов», - отметил Тимур Джумурбаев.
Такде в ходе заседания о современных потребностях и тенденциях в молодежной среде рассказала член АНК, заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» Элина Паули.
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