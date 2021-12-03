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Заседание МВК: Ералы Тугжанов дал ряд поручений в связи с распространением омикрон-штамма

3 Декабря 2021 09:00
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Заседание МВК: Ералы Тугжанов дал ряд поручений в связи с распространением омикрон-штамма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по борьбе с COVID-19, возвращения и последующего карантина казахстанцев, оказавшихся в странах, где распространяется новый штамм «омикрон».

Вице-премьер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, и подчеркнул необходимость продолжить работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.

Межведомственной комиссией отмечено, что оптимальный охват плановой иммунизацией за 10 месяцев составляет 79% при оптимальном показателе не менее 95%. Во всех регионах республики не достигнут охват вакцинацией против пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС).

Показатели ниже республиканского значения наблюдаются в г. Алматы (63,4%), Атырауской (62,3%), Павлодарской (64,7%), Актюбинской (66,1%), Мангистауской (66,4%) и Западно-Казахстанской областях (67,4%). Руководителям данных регионов, Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской областей, где с октября идет постоянное снижение темпов иммунизации, дано поручение взять на особый контроль охват вакцинацией.


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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ералы Тугжанов  
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