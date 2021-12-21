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Заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии состоялось в Ашхабаде

21 Декабря 2021 08:18
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Заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии состоялось в Ашхабаде

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - 20 декабря в Ашхабаде состоялось 11-ое заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под сопредседательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра и заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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В ходе заседания комиссии участники обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества. В том числе были рассмотрены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и коммуникаций, финансов и инвестиций, сельского, водного хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, культуры и туризма, здравоохранения, образования и науки, а также в газовой и социально-трудовой сферах.

Туркменистан является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Центральной Азии. Итоги 11 месяцев текущего года свидетельствуют о динамичном росте взаимной торговли.

По итогам заседания был подписан протокол 11-го заседания Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.


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#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #Правительство РК   #Экономика   #Туркменистан   #Сотрудничество   #Политика  
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