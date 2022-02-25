Заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе начало работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) проходит в Нур-Султане с 24 по 25 февраля.

Отмечается, что Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов откроет заседание в качестве главы Правительства принимающего государства.

В мероприятии принимают участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Также планируется участие государств-членов наблюдателей при ЕАЭС - Молдовы, Узбекистана и Кубы.

Заседание ЕМПС организовано в узком и расширенном составах. В его повестку включены вопросы о макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, о совместном проекте по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции, о ходе реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

Напомним, 24 февраля Евразийский межправительственный совет принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Евразийский агроэкспресс».

Проект нацелен на увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию.