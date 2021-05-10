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Заседание Берлинского евразийского клуба проходит в Брюсселе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
10 Мая 2021, 17:02
Заседание Берлинского евразийского клуба проходит в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в бельгийской столице проходит очередное заседание Берлинского евразийского клуба, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с пандемией COVID-19, 31-е заседание Берлинского Евразийского клуба проходит в «гибридном» (смешанном) формате.

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Тем не менее, спикеры с европейской стороны и казахстанская делегация участвуют в мероприятии со строгим соблюдением карантинных мер в отеле «Steigenberger Wiltcher's».

Темой текущего заседания клуба является «Повышение инвестиционного и экспортного потенциала сельского хозяйства, содействие межличностным отношениям - возможности сотрудничества в аграрном и туристическом секторах Казахстана».

В работе форума принимают участие заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховски, генеральный директор по России, «Восточному партнерству», Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ в Европейской службе внешних связей Михаэль Зиберт и куратор Центра европейской политики, бывший Комиссар ЕС. Кроме того, в формате онлайн к мероприятию подключаются представители европейских институтов и деловых кругов стран ЕС.

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Участники форума делятся мнениями и оценками о перспективах инвестиционного потенциала Казахстана, а также казахстанско-немецкого делового сотрудничества.

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