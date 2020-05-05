Защитные дамбы возводят вокруг населенных пунктов в Мактааральском районе, где есть риск подтопления

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мақтааральском районе вокруг населенных пунктов, где есть риск подтопления, возводятся защитные дамбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Так, на территории населенного пункта Нурлы жол оборудована защитная дамба протяженностью 2,5 км, высотой 1,5 метра. В Фирдоуси в сторону населенного пункта Мырзакент расположены три коллектора. На территории населенного пункта Оргебас возведена защитная дамба протяженностью 20 м, высотой 1 м, в населенном пункте Ырысты высота дамбы 0,5 м протяженностью 40 м. А протяженность дамбы рядом с населенным пунктом Жантаксай -800 м.

В соседнем Жетысайском районе вдоль автомобильной дороги села Когалы ведутся укрепительные работы путем возведения защитной дамбы протяженностью 500 м (для оборудования дамбы использовано 6000 мешков). К работам привлечено 649 человек, 15 единиц техники, в том числе местными акиматами предоставлено 13 единиц техники, 15 человек, задействовано 30 представителей департамента по ЧС, 4 работника департамента полиции, 2 единицы техники и более 600 добровольцев.

Напомним, утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления. Распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области