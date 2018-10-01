Защитить отечественных экспортеров потребовал Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал защитить отечественных экспортеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспорториентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров, прежде всего, в обрабатывающем секторе. Необходимо придать нашей торговой политике проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные мировые рынки», - заявил Глава государства, озвучивая свое ежегодное Послание народу Казахстана.

Одновременно надо помогать отечественным предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую экономику простых вещей, подчеркнул Глава государства.

«Посмотрите, вокруг этого что происходит. Как защищают себя товаропроизводители Беларуси, вы знаете. Что было с Киргизией, когда мы перекрыли им дороги все. Как они боролись. Наши - молчат, ни с кем не спорят, потому что привыкли, что только высшее руководство должно с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес и прохождение его на другие рынки вокруг нас и в третьи страны. Это важно не только с точки зрения реализации экспортного потенциала, но и как мера по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами», - потребовал Президент Казахстана.